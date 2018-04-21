Трамп хочет помиловать темнокожего боксера

Чемпион мира в тяжелом весе Джек Джонсон в 1913 году был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день. О судьбе спортсмена американскому лидеру рассказал Сильвестр Сталлоне.

Президент США Дональд Трамп сообщил в Twitter, что намерен помиловать боксера Джона Артура Джонсона, известного как Джек Джонсон и осужденного в начале XX века.

«Сильвестр Сталлоне позвонил мне и рассказал историю чемпиона по боксу в тяжелом весе Джека Джонсона. Испытания и превратности судьбы, с которыми он столкнулся, удивительны, его жизнь сложна и противоречива. Другие смотрели на это годами, большинство думали, что это произойдет, и да, я думаю полностью помиловать его!» − написал Трамп.

Sylvester Stallone called me with the story of heavyweight boxing champion Jack Johnson. His trials and tribulations were great, his life complex and controversial. Others have looked at this over the years, most thought it would be done, but yes, I am considering a Full Pardon!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2018

Джонсон в 1908 стал первым темнокожим боксером, которому удалось стать чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1913 году его обвинили в незаконном перевозе женщины из одного штата в другой «в аморальных целях». Тогда жюри присяжных, состоявшее полностью из белых граждан, признало боксера виновным в нарушении закона. Он был приговорен к тюремному заключению сроком на год и один день.

Ранее Трамп помиловал 85-летнего бывшего шерифа штата Аризона и своего сторонника Джо Арпайо, которого ранее признали виновным в неуважении к суду.