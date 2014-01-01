Обвиняемый в наезде на пешеходов в Торонто оставил зашифрованное сообщение в Facebook

Алек Минассян, которому уже предъявлено обвинение в 10 убийствах и 13 покушениях на убийство после того, как он въехал в толпу людей в Торонто, незадолго до произошедшего оставил зашифрованное сообщение в соцсети Facebook. Об этом сообщил детектив канадской полиции Грэм Гибсон, передает CNN.

В своем сообщении Минассян написал: «Слава выдающемуся джентльмену Эллиоту Роджеру!» По версии правоохранительных органов, речь идет о человеке, который совершил аналогичное преступление в 2014 году. Тогда он убил шестерых и ранил еще 14 человек на территории университета штата Калифорния в городе Санта-Барбара. При этом Роджер умер после того, как выстрелил в себя.

Канадские полицейские предполагают, что мотивом Минассяна для совершения преступления стали его персональные убеждения, развившиеся из-за его принадлежности к экстремистской субкультуре мужчин - правых активистов, которые, в частности, считают, что женщины стали жертвами феминистской пропаганды и на самом деле не стремятся к гендерному равенству.

В Facebook уже подтвердили, что Минассян на самом деле написал сообщение незадолго до того, как на грузовике въехал в толпу в Торонто. «Это ужасная трагедия, наши сердца с людьми, которые пострадали в результате произошедшего», - приводит слова официального представителя соцсети в Канаде Мэган Синклэйр The Globe and Mail.

«На нашей платформе категорически нет места людям, которые совершают подобные ужасающие акты. Мы нашли и немедленно удалили аккаунт обвиняемого», - добавила Синклэйр.

Во вторник, 24 апреля, Минассяну предъявили официальные обвинения. Он выслушал слова судьи и не проявил каких-либо заметных эмоций, отмечали журналисты. Судебные слушания о залоге назначены на 10 мая.

Инцидент в Торонто произошел 23 апреля около 13:00 по местному времени . Белый фургон наехал на пешеходов на углу улицы Янга и Финч-авеню, примерно в 30 км от центра, где проходила встреча министров иностранных дел стран «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Изначально сообщалось о гибели девяти пострадавших. Однако позднее количество жертв увеличилось до 10. Еще 15 человек получили ранения.