Спасатели извлекли упавший в море с полуострова Пакри автомобиль

В пятницу спасатели извлекли на берег упавший в среду в море со скалистого берега полуострова Пакри автомобиль, у полиции нет оснований подозревать преступление в связи с гибелью водителя машины.

По словам оперативного руководителя Пыхьяской префектуры Вейко Рандлайне, автомобиль извлекли на берег в 11.25.

«В поднятом из воды автомобиле - Chevrolet черного цвета — погиб 28-летний мужчина. Полиция не подозревает совершения преступления и считает это несчастным случаем, поэтому делопроизводства возбуждено не будет»,- сообщил Рандлайне в пресс-релизе Пыхьяской префектуры.

В среду в 17.50 в центр тревоги поступило сообщение, что в Палдиски возле маяка Пакри автомобиль темного цвета полностью ушел под воду в 15-20 метрах от берега. Морское спасательное подразделение, которое прибыло на место происшествия, установила, что на водительском месте находилось тело 28-летнего мужчины.

В апреле этого года в этом же месте автомобиль выехал в море, а его водитель погиб.