Настоятель храма в Грозном рассказал, как прихожане защищались от боевиков

Настоятель храма Архангела Михаила в центре Грозного отец Сергий Абасов в беседе с ТАСС поделился подробностями о субботнем нападении боевиков. По его словам, никто не ожидал, что атака на храм может состояться на богослужении, к тому же в священный для мусульман месяц Рамадан, однако прихожанам удалось оперативно заблокировать двери, чтобы не пустить террористов в здание.

«Это была обычная субботняя служба перед воскресеньем. Служба шла, когда я вышел на середину храма, через минут 10 услышали выстрелы. Мы все поняли, что они сейчас подойдут к главной двери. Я дал команду закрыть дверь тем, кто стоял возле двери. Они закрыли, но могли не удержать, потому что там женщины, бабушки были, мужчина один, я подошел, стал держать эту дверь, они открыли огонь по двери», - заявил священник.

По его словам, в результате обстрела был ранен врач, который также помогал удерживать эту дверь. «Я на тот момент побежал в другую часть храма, к окну, которое выглядывает на наш дом, где были мои дети, трое детей. Они выбежали, я открыл окно, закричал, чтобы они зашли, но злоумышленники открыли огонь по супруге моей, которая выбежала, хотела зайти в дом, но не успела. Он перезарядил ружье и направил на нее. Она забежала в столовую спряталась в подвальном помещении, что ее спасло», - сказал собеседник агентства.

Говоря о последствиях нападения, иерей констатировал, что «вся столовая, конечно, прострелена - две стены и третья уже бетонная, штукатурка отбита». «Все двери у нас сломали. От выстрелов пострадали окна, стены, бак для святой воды, свечная лавка, иконы пострадали даже», - добавил Абасов.

Как ранее сообщили в Следственном комитете РФ, в результате нападения убиты двое сотрудников полиции, охранявших церковь, еще двое сотрудников полиции ранены, также убит один человек из числа гражданских лиц.

Четверо боевиков были уничтожены. У них были обнаружены ножи и гладкоствольное ружье.

Источник «Интерфакса» отмечал, что погибшие полицейские были командированы в Чечню из Саратовской области. «Бандиты были вооружены десятью бутылками с горючей смесью, двуствольным обрезом, из которого они вели огонь», - сказал представитель правоохранительных органов.

У боевиков еще были пистолеты, ножи, а также маленькие топорики. В настоящее время проводится работа по установлению личностей боевиков. «Тщательно прорабатывается версия о том, что приказ напасть на церковь бандиты получили из одной из западных стран», - сказал собеседник агентства.

Глава Чечни Рамзан Кадыров вскоре после нападения сообщил, что личности уничтоженных боевиков установлены. «Двое из них являются жителями села Гелдаган, один из поселка Аргунский, расположенного недалеко от Грозного. По данным МВД по Чеченской Республике, главарь группы являлся уроженцем и жителем одного из соседних регионов», - написал он у себя в Telegram.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).