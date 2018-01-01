В России работавшие в доме сантехники поймали педофила-«лифтера»

В Балаково Саратовской области РФ сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, подозреваемого в сексуальном преступлении. Злоумышленник напал в лифте на малолетнюю школьницу, но потом был обезврежен сантехниками, оказавшимися поблизости.

Уголовное наказание грозит 58-летнему жителю Балаково. Ему инкриминируют п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»), сообщает официальный сайт областного управления СК РФ. Мужчине грозит 20-летний срок лишения свободы.

По версии следователей, днем 22 мая 2018 года подозреваемый «проследовал за 12-летней девочкой в подъезд дома». Зайдя с ней в лифт, мужчина изнасиловал школьницу, но покинуть место происшествия не смог.

«Благодаря работавшим в это время в подъезде дома сантехникам злоумышленника удалось задержать на месте преступления и передать сотрудникам правоохранительных органов», - говорится в пресс-релизе.

Подозреваемый уже дал признательные показания. «Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавили в управлении СК РФ.