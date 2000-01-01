Чего больше всего боятся эстонцы?

Население Эстонии наибольшими угрозами безопасности считает Исламское государство и иммиграцию в Европу, свидетельствуют данные социологического исследования «Общественное мнение и государственная оборона», проведенного заказу Министерства обороны.

Чувство опасности у населения страны немного снизилось по сравнению с данными опроса, проводившегося минувшей осенью, показывают данные социологического опроса.

Если осенью прошлого года рост нестабильности в мире отмечали 66 процентов опрошенных, то теперь 61 процент. 10 процентов респондентов считают, что мир в предыдущее десятилетие изменился, а 22 процента считают, что мир остался не изменившимся.

Среди неэстонцев доля опасающихся ситуации снизилась с 57 до 46 процентов, среди эстонцев изменения маргинальные: с 70 до 68 процентов.

В рейтинге факторов, угрожающих миру и безопасности, первые пять мест занимают те, что занимали ведущие места и прежде.

По сравнению с предыдущим опросом на более важнрое место поднялись экономический кризис и усилия России восстановить свое влияние в сопредельных странах.

Например, тема России появлялась в разряде несущественных опасностей, однако теперь она вновь на повестке дня, утверждают проводившие опрос социологи.

Самыми важными факторами опасности респонденты называют Исламское государство и деятельность террористов, однако оба фактора оцениваются чуть ниже, чем в двух предыдущих опросах: Исламское государство считают безусловно опасностью 56, а терроризм 53 процента, осенью прошлого года эти факторы оценивались в 60 и 61 процент.

Половина опрошенных считают безусловно опасностью военных беженцев и миграцию беженцев в Европу, год назад так считали 57, а в этом году 50 процентов опрошенных.

Создание ядерного оружия в Северной Корее называли в прошлом году среди самых важных угроз стабильности 50, а в этом году 44 процента опрошенных, войну в Сирии в прошлом году называли 56, теперь 40 процентов.

На шестом месте среди угроз безопасности всемирный экономический кризис и попытки России восстановить свое влияние в сопредельных странах:

в прошлом году среди основных угроз фактор России называли 29, теперь 37 процентов опрошенных.

В марте 2005 года деятельность России как фактор опасности называли 46 процентов опрошенных.

30 процентов опрошенных считают опасностью организованную преступность, военный конфликт на Востоке Украины и доминирование США в мире.

Завершают рейтинг глобальные климатические изменения, противстояние богатых и бедных государств, мощь и рост влияния в мире Китая и распространение эпидемий.

По сравнению с проводившимся в конце прошлого года социологическим опросом, доверие населения к силовым структурам повысилось — в прошлом году спасателям доверяли 95 процентов, полиции 85, Силам обороны 76, а Кайтселийту 71 процент жителей страны.

Повысилось доверие и к политическим институтам: президенту доверяет сейчас 66, премьер-министру 56, а правительству и Рийгикогу 49 процента опрошенных.

По заказу Министерства обороны в марте этого года АО «Turu-uuringute» провело под руководством Юхана Кивиряхка исследования общественного мнения на тему государственной обороны. В ходе данного исследования было опрошено 1209 жителей Эстонии начиная с 15-летнего возраста. Проведенный опрос стал сорок третьим по счету в данной серии мониторинга общественного мнения, начало которой было положено в январе 2000 года.