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В крупнейшем парке развлечений Германии сгорел аттракцион

Korrespondent.net
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Фото: CHRISTINE GERTLER / DPA

В немецком парке развлечений Европа-парк в субботу, 26 мая, произошел крупный пожар. Очагом возгорания стал аттракцион Пираты Батавии, после чего огонь перекинулся на помещения - судя по видеозаписям, языки пламени достигали десяти метров.

В этот момент в парке находилось около 25 тысяч посетителей, но, по данным полиции, пострадавших в результате пожара нет.

«Посетители организованно покинули парк», – сообщила местная полиция. Руководство парка сообщило через Twitter, что пока не решило, откроется ли парк сегодня.

Европа-парк в городе Руст является самым посещаемым парком развлечений в Германии. В Европе он по этому показателю второй – после Диснейленда в Париже.

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