Эстонец в подарок маме нарисовал пешеходную зебру. «Дорожники» не оценили

По словам дорожного специалиста службы инфраструктуры и строительства Пярнуской горуправы Тоомаса Таммела, закрашивание появившегося на улице Ряэма без разрешения пешеходного перехода является одной из приоритетных задач начала этой недели, передает Pärnu Postimees.

«Автор зебры, вероятно, исходил из лучших побуждений, но если кто-нибудь там попадет под машину, это, конечно, будет очень плохо», - сказал Таммела.

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По его словам, человек, нарисовавший пешеходный переход и самовольно установивший тем самым дорожную разметку, нарушил как Закон о дорожном движении, так и Закон о дорогах. За это деяние ему грозит штраф. Если бы на этом пешеходном переходе произошло ДТП, все могло закончиться возбуждением уголовного дела.

«Этого человек, нарисовавший пешеходный переход, своей матери явно не пожелал бы», - добавил Таммела.

Напомним, что в ночь на воскресенье неизвестный житель Пярну, видимо, решил показать своей маме, как сильно он ее любит. С этой целью он нарисовал на улице Ряэма полномасштабный пешеходный переход и написал «Palun emme» («Пожалуйста, мама»). Имя автора этого художества неизвестно.