Кальюлайд: События на Украине и в Грузии нужно называть своими именами

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд сказала на открывшем конференцию Леннарта Мери ужине в пятницу, что, говоря об Украине и Грузии, очень важно называть вещи их именами: война — это война, а оккупация — это оккупация.

Кальюлайд отметила в своей речи, что на международном уровне в разговоре о Грузии и Украине используют эвфемизмы «административная пограничная линия» и «замороженный конфликт», вместо того, чтобы называть вещи их именами, сообщила канцелярия президента.

«Основанный на правилах, демократический и либеральный миропорядок сохранится лишь в том случае, если мы больше не будем притворяться, что нас не давят те, кто считает, что интересы сильнейших гораздо важнее свободы стран и народов, - сказала Кальюлайд и добавила, что существует много стран, возможности которых ограничивать свободу собственного населения и других постоянно растут. - Мы должны хотя бы со своими партнерами и союзниками открыто говорить о том, как близко мы подошли к обрыву по сравнению с началом века».

«Что бы мы ни думали о качестве управления Украиной, народ Украины свободен. Это очень важное преимущество, на котором можно построить сильную экономику и правовое государство. Не все потеряно, пока люди могут сердиться на своих политических лидеров, не боясь последствий», - сказала Кальюлайд.

12-я конференция Леннарта Мери «Следующие сто лет» посвящена столетию Эстонии и рассматривает будущее через призму прошлого.