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Исследование: эстонцы генетически ближе к русским, чем к финнам

rus.postimees.ee
ДНК, гены/иллюстративное фото | Фото: Reuters/Scanpix

Проводимое Генетическим фондом Эстонии исследование выявило большую генетическую близость эстонцев к русским, чем к финнам, которых в Эстонии называют родственным народом.

«Выяснилось, что эстонцы генетически намного более близки к русским, чем, например, к финнам», - сообщил портал телерадиовещания ERR во вторник.

Этот результат получен на основе имеющихся на данный момент в базах Генного фонда Эстонии 52 тысяч образцов ДНК. В отмечаемый в стране год 100-летия независимости фонд поставил перед собой амбициозную цель - собрать генетические данные еще 100 тысяч человек.

Интерес к проекту, в ходе которого генные доноры получат свои персональные генные карты, очень высок, прежде всего, среди эстонского населения, но для полноты картины генетики особо приглашают русскоязычных участников эксперимента.

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