В Пярну найдена мертвой 30-летняя Илен, выбежавшая на минуту с детского праздника

В пресс-службе полиции сообщили, что сегодня после полудня было найдено тело пропавшей 30-летней Илен. Труп нашли в ходе поисков на местности в Пярну в перелеске у тропы Яансони.

На теле женщины не обнаружены внешние признаки насилия, у полиции нет причин подозревать кого-либо в причинении ей смерти.

Полиция выражает соболезнования близким погибшей и благодарит всех волонтеров, которые сегодня присоединились к поискам.

Как рассказала ранее сестра пропавшей, в воскресенье Илен находилась в игровой комнате на улице Лао на дне рождения своего ребенка и около 16.30 должна была ненадолго сбегать домой. Но обратно она уже не вернулась, не оказалось ее и дома, когда ребенок и муж вернулись с праздника. Телефон уже был отключен: «Все знали, что она пошла домой, но до дома не дошла. Больше с ней контакта не было. Звонили все друзья и знакомые», - сообщала сестра.