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В Киеве массовая драка закончилась резней

Korrespondent.net
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Фото: REUTERS/Scanpix

Инцидент произошел вечером возле станции метро Академгородок. Восемь неизвестных напали на компанию молодых людей.

В Киеве во вторник, 12 июня, восемь неизвестных мужчин напали на компанию молодых людей, один из них получил ножевое ранение. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.

Инцидент произошел на улице Доброхотова, вблизи станции метро Академгородок, около 21:00.

«Восемь мужчин возле парадного подрезали мужчину, разбили полностью лицо и сильно ударили двух мужчин», - рассказала очевидица.

Преступникам удалось скрыться.

По словам другого очевидца происшествия, за домом нашли окровавленные ножи, которые валялись на дороге.

На месте работали правоохранители и пять машин скорой помощи.

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