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Путин высказался о встрече Трампа и Ким Чен Ына

Gazeta.ru
Встреча Трампа и Ким Чен Ына | Фото: AP/Scanpix

Президент России Владимир Путин заявил, что высоко оценивает встречу главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, передает РИА «Новости».

«Приветствуем также и высоко оцениваем результаты встречи лидера Северной Кореи товарища Ким Чен Ына и президента Соединенных Штатов Америки господина Трампа, которая состоялась совсем недавно, 12 июня», — заявил Путин.

По его словам, эта встреча снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

«Исходим из того, что это только первый шаг пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг», — сказал Путин.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что после его встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла.

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