В Эстонии пропал упавший за борт парома мужчина

В пятницу пропал мужчина, который упал или выпрыгнул за борт парома Виртсу-Куйвасту.

В 12.15 в центр морской охраны поступило сообщение о мужчине, который упал или выпрыгнул за борт парома Toll на линии Виртсу-Куйвасту, передал BNS пресс-секретарь Ляэнеской префектуры. Инцидент произошел вблизи портового причала, когда паром входил в порт Куйвасту.

Пропажа 24-летнего мужчины обнаружилась, когда ехавший с ним знакомый в Куйвасту сошел с парома и обнаружил, что мужчина паром не покинул.

При проверке записей камер с парома выяснилось, что мужчина не покинул паром, а на записи портовой камеры видно, что в 10.39 находившийся на прогулочной палубе парома мужчина спрыгнул или упал в воду.

«После того, как поступило сообщение, поисками мужчины занялись добровольные морские спасатели Муху и патруль морских спасателей из Курессааре.

Кроме того, район проверил самолет авиаподразделения департамента полиции и погранохраны. Мужчину, к сожалению, до сих пор не нашли. Сегодня вечером для проверки района на место прибудут водолазы», - сказал оперативный руководитель Курессаареского отделения полиции Андрес Вассар.