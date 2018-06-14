Четверг, 21 июня
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО ЗА РУБЕЖОМ КРИМИНАЛ И ЧП КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА

Медведи гуляют по Москве? Врут, на машинах ездят

Русский TVNET
Фото: Facebook

«Все-таки в Москве не соскучишься. После матча Россия- Саудовская Аравия по улицам медведя провезли на машине», - пользовательница соцсети поделилась необычным видео. Медведь в машине привлек внимание многочисленных болельщиков.

Напомним, что Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0 в матче открытия ЧМ-2018 на стадионе «Лужники» в Москве.

Благодаря голам Юрия Газинского (`12), Дениса Черышева (`43, `91), Артёма Дзюбы (`71) и Александра Головина (`93), российская сборная начала турнир с уверенной победы (5:0). Матч запомнился ещё и тем, что в самом начале первого тайма травму получил Алан Дзагоев — один из лидеров российской команды.

По предварительным сообщениям врачей — у Дзагоева надрыв задней поверхности бедра. О том, сколько займёт восстановление станет известно в ближайшее время, но судя по всему Алан пропустит оставшуюся часть чемпионата.

0 Комментарии