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В Британии рассказали о статусе граждан ЕС после Brexit

Gazeta.ru
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Фото: AP/Scanpix

МВД Великобритании опубликовало предложения по статусу проживающих в стране граждан Евросоюза после Brexit. Документ размещен на сайте ведомства.

Согласно тексту, граждане ЕС, которые проживают в Великобритании более пяти лет, смогут получить статус постоянного резидента.

Как отмечается, для этого гражданам Евросоюза необходимо будет подтвердить свою личность и доказать, что они проживают на территории Британии.

Home Office publishes details of settlement scheme for EU citizens

При этом получив статус резидента, граждане ЕС получат возможность перевезти в Британию ближайших родственников.

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