Лукашенко заявил об угрозе аннексии Белоруссии другим государством

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки в Шкловский район страны выступил с речью о том, что грозит государству в случае неудовлетворительных результатов экономического развития. Среди озвученных им вариантов развития событий - аннексия и война, «как на Украине». Видеозапись выступления президента размещена на странице телеканала ОНТ в YouTube.

«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства входить, или о нас будут просто вытирать ноги. А не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», - подчеркнул Лукашенко.

Какая конкретно страна угрожает Белоруссии, глава государства не уточнил. При этом он подчеркнул, что причина невыполнения поставленных экономических задач, в том числе в сельском хозяйстве, может быть только одна - смерть. «Если мы не будем придерживаться намеченного плана, мы скоро пойдем по миру без штанов», - добавил он.

Отметим, что в конце прошлого года в СМИ появились предположения о том, что власти РФ крайне недовольны попытками Лукашенко нормализовать отношения с Западом. При этом стратегическое значение Белоруссии для Москвы растет, поскольку НАТО наращивает численность военнослужащих в Балтийском регионе.

Неоднозначный осадок остался и после совместных военных учений Белоруссии и России. Так, сообщалось, что Россия без согласия Министерства обороны соседней страны перебросила через границу намного больше военных, чем предполагалось, включая танковую дивизию и десантников.

Кроме того, президенты стран Александр Лукашенко и Владимир Путин в нарушение традиции отдельно наблюдали за военными маневрами. Лукашенко, впрочем, свел все к шутке: «А если снаряд в одно место - что, двоих сразу не станет?»

В апреле этого года Лукашенко раскритиковал введенные Россией ограничения на поставки белорусских продуктов. «Возьмите хотя бы молочные, мясные баталии, сахарные, которые устраивает наш ближайший партнер, блокируя доступ натуральных продуктов на свой рынок», - сказал президент, добавив, что подобные действия ломают мировую систему торговли.





