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В Турции начались выборы парламента и президента

Korrespondent.net
Фото: AP/Scanpix

Реджеп Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.

В Турции началось голосование на досрочных президентских и парламентских выборах, пишет Reuters.

На пост главы государства баллотируется действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник — кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мухаррем Индже.

Выборы представляют наибольший вызов Эрдогану и его исламистской партии с тех пор, как они пришли к власти более полутора десятилетия назад.

Напомним, за день до президентских выборов в Турции, миллионы людей собрались на митинг оппозиционного политика Мухаррема Индже. В случае победы на выборах Индже обещает в течение 48 часов отменить чрезвычайное положение в Турции, объявить решительную борьбу с терроризмом и ускорить переговоры с ЕС о вступлении.

Эрдоган объявил о досрочных выборах после того, как на референдуме турки поддержали усиление полномочий президента.

Более 56 миллионов человек были зарегистрированы для голосования в 180 000 избирательных участках по всей Турции.

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