Ведущий телеканала BBC оклеветал Израиль

После того, как британский телеведущий Эндрю Марр заявил в прямом эфире о том, что «Израиль стоит за убийствами многих детей в Газе», руководство вещательной корпорации BBC начало против него служебную проверку.

Представители медиа-компании признали, что утверждение обозревателя телеканала, сделанное около двух с половиной месяцев назад, является «ложным и нарушает журналистские правила телеканала».

Комментарии Марра были сделаны во время обсуждения массовых беспорядков на границе Израиля с Газой.

«И Ближний Восток вновь объят пламенем. Я имею ввиду, что много палестинских детей были убиты на юге израильскими солдатами», - заявил телеведущий и обозреватель BBC.

Издание The Mail Online отмечает, что подобное заявление руководства ВВС против одного из ведущих своих обозревателей представляет собой «беспрецедентный феномен».

Служебная проверка была начата по просьбе активиста движения по борьбе с антисемитизмом. Благодаря настойчивости Джонатана Сасердоти руководство приняло решение начать расследование против Марра.