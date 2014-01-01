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The Guardian: спонсор Brexit часто встречался с российским послом

rus.postimees.ee
Аррон Бэнкс | Фото: REUTERS/Scanpix

Бизнесмен Аррон Бэнкс, больше всех пожертвовавший на кампанию по выходу Великобритании из Евросоюза (Brexit), минимум 11 раз встречался с послом России Александром Яковенко, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на The Guardian.

Сам господин Бэнкс в последние годы говорил, что виделся с российским послом только однажды — во время «ланча с выпивкой». По информации издания, встречи проходили перед референдумом о Brexit и в течение двух месяцев после него. Газета The Observer предоставила The Guardian документы, согласно которым российское посольство сделало еще четыре приглашения предпринимателю. Однако непонятно, были ли они приняты.

Аррон Бэнкс пожертвовал в 2014 году £1 млн партии Ukip, которая выступала за «Брексит». Позднее он инвестировал £9 млн в кампании Leave.EU и Grassroots Out.

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