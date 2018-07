Технологии, которые опаснее танков: как канадцы воюют с дезинформацией в Латвии

«[В Латвии] крупнейшей угрозой является утечка недостоверной информации в СМИ», - в телефонном разговоре с порталом рассказал командующий расширенной боевой группой присутствия НАТО в Латвии подполковник Шон Френч. «Это мы периодически наблюдаем, особенно на ранних этапах миссии».

Дезинформация в социальных сетях и фейковые новости - это новая тактика, которая с помощью лжи и преувеличений пытается внести разногласия в обществе и посеять озабоченность военными миссиями в регионе.

Канадские силы находятся в Латвии в рамках миссию НАТО по сдерживанию, которая была создана в Центральной и Восточной Европе после того, как Россия оккупировала Крым. Считается, что руководит кампанией по дезинформации в интернете Россия. С начала миссии появились различные дискредитирующие и неправдивые новости, к примеру, что канадские военные живут в арендованных за деньги налогоплательщиков квартирах класса люкс, и что крупнейшей канадской базой воздушных сил по-прежнему командуют осужденный за несколько убийств полковник Рассел Уильямс, несмотря на то, что в 2010 году его осудили пожизненно и он лишен звания и наград.

«Фейковые новости типичны: используются фотографии вне контекста, чтобы вызвать страх, враждебность, недоверие», - считает Дейвид Патрикаракос, написавший книгу «War in 140 Characters: How Social Media is Reshaping Conflict in the Twenty-First Century» («Война в 140 знаков: как социальные СМИ изменили конфликты в 21 веке»).

Борьба с фейковыми новостями - задача не из легких, особенно это относится к западным демократическим странам и вооруженным силам. «Это очень опасно. И с развитием искусственного интеллекта и технологий становится только хуже, так как улучшаются возможности создавать поддельное содержание», - поясняет Патрикаракос. «Невозможно быть на шаг впереди технологий».

«Путин не отвечает перед СМИ. Наши военные это не могут делать. Они не могут высказываться перед лицом общественности, что делают что-то, чего на самом деле не делают, так как наши СМИ их поймать на лжи и им придется за это платить»,

- говорит Патрикаракос.

Лучшее оружие против дезинформации - это правда. «Мы наблюдаем за социальными СМИ и соответственно отвечаем, чтобы обеспечить, чтобы важнейшие общества - Латвии, Канады и других представленных здесь стран - знали, что это неправдивый рассказ», - отмечает Френч.

Однако канадцы указывают, что в последнее время объем раскрытой дезинформации снизился. «Честно говоря, это [в последнее время] вообще не проблема», - во вторник в Риге сказал Френч.

Профессор Канадского королевского военного колледжа Энтони Сиборьер занимается исследованием развернутых в Латвии кампаний по дезинформации. Он считает, что большинство из них были неудачными, так как только небольшая часть выдуманного попала в поле зрения общественности.

Однако он предупреждает, что вооруженным силам нужно быть бдительным, так как современные технологии могут нанести вред больше, чем танки. «Публикуйте правду и не оставляется информационное пространство в руках противника», - отмечает он.

Эксперты считают, что различные тактики дезинформации в интернете стали неотъемлемой составной частью современных конфликтов. «Социальные СМИ и дезинформция позволяют ассиметричным силам уравнять игровое поле», - поясняет Патрикаракос.

Цель дезинформации - не только расколоть общество, но и создать напряженность среди солдат. Однако в Латвии сделать это не удалось, указывает генерал Джонатан Ванс. «Солдаты знают, какова правда. Я не думаю, что это влияет на общее настроение», - считает он.