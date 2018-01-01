Вторник, 17 июля
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Этот портал использует файлы cookies, чтобы анализировать поток данных, улучшать качество содержания, подстраивать содержание к запросам пользователей и оптимизировать работу. Файлы cookies вместо нас исключительно для перечисленных целей могут использовать наши партнеры по сотрудничеству (третьи лица — операторы, обрабатывающие данные, например, Google Analytics). Подробнее о файлах cookies и их удалению читайте здесь
ПОЛИТИКА ЭКОНОМИКА ОБЩЕСТВО КРИМИНАЛ И ЧП ЗА РУБЕЖОМ КОММЕНТАРИЙ ДАУГАВПИЛС ДРУГАЯ РИГА СЕКТЫ

Пляжи популярных курортов затопило цунами

Lenta.ru
Фото: Scan

Полутораметровое цунами обрушилось на пляжи островов Майорка и Менорка в Испании.

В результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными, прибрежные дороги покрыты водой.

По данным издания Metro, мощный поток воды порвал тросы, которыми был привязан исторический парусник, используемый правительством Майорки. Его унесло в море, и морякам пришлось возвращать его в порт. Отмечается, что никто из местных жителей и туристов не пострадал, так как цунами обрушилось на острова рано утром, еще до того как отдыхающие приходят на пляж.

0 Комментарии