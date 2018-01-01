Пляжи популярных курортов затопило цунами

В результате стихийного бедствия многие бары и террасы оказались затопленными, прибрежные дороги покрыты водой.

По данным издания Metro, мощный поток воды порвал тросы, которыми был привязан исторический парусник, используемый правительством Майорки. Его унесло в море, и морякам пришлось возвращать его в порт. Отмечается, что никто из местных жителей и туристов не пострадал, так как цунами обрушилось на острова рано утром, еще до того как отдыхающие приходят на пляж.