«Игра престолов» приближается: появился первый проморолик седьмого сезона

В Сети был обнародован первый проморолик седьмого сезона фэнтезийного сериала Игра престолов. В видео появляются главные герои сериала - Джон Сноу, Серсея Ланнистер и Дейенерис Таргариен.

Промовидео было размещено на официальном YouTube-канале сериала накануне, и менее чем за сутки собрал почти 5 миллионов просмотров.

В качестве композиции, сопровождающей видеоряд, была выбрана песня Sit Down британской рок-группы James.

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Ожидается, что премьера нового сезона популярного телевизионного шоу состоится 16 июля.

Седьмой сезон станет предпоследним и будет включать только семь серий в отличие от предыдущих сезонов, имеющих по десять эпизодов.

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