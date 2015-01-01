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Вышел тизер продолжения БДСМ-серии «Пятьдесят оттенков»

Lenta.ru
Фото: скриншот видео

В Сети появился тизер фильма «Пятьдесят оттенков свободы», третьей части БДСМ-франшизы, снятой по романам британской писательницы Эрики Джеймс. Проморолик опубликован на YouTube-канале Fifty Shades.

В клипе демонстрируется, как

главные персонажи Анастейша Стил (Дакота Джонсон) и Кристиан Грей (Джейми Дорнан) справляют свадьбу, после чего отправляются в путешествие.

Режиссером ленты выступил Джеймс Фоули. Выход ленты приурочен ко Дню святого Валентина — премьера запланирована на 14 февраля 2018 года.

Эротическая франшиза в настоящий момент включает в себя фильмы «Пятьдесят оттенков серого» и «На пятьдесят оттенков темнее».

Последняя картина вышла в феврале 2017-го. Мелодрама «Пятьдесят оттенков серого» удостоилась антипремии «Золотая малина» как худший фильм 2015 года.

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