Звезды «Игры престолов» официально объявили о помолвке

Британский актер Кит Харингтон и шотландская актриса Роуз Лесли, известные по сериалу «Игра престолов» официально объявили о своей помолвке. Соответствующее сообщение было размещено в газете Times.

Пара познакомилась на съемках популярного сериала. Харингтон исполняет в нем роль Джона Сноу, а Лесли сыграла девушку Игритт.

Известно, что Харингтон продолжает до сих пор сниматься в сериале, и стал одной из главных звезд проекта после участия во всех семи сезонах. В то же время Лесли покинула сериал после смерти своей героини во втором сезоне.