Топовый российский режиссер рассказал в деталях, как снимаются интимные сцены в кино

Накануне в соцсети Youtube было опубликовано большое интервью Юрия Дудя с одним из лучших российских режиссеров социального кино Борисом Хлебниковым. В ходе беседы режиссер раскрыл немало интересных фактов о киноиндустрии, специфике съемок и подборе актеров. Также он рассказал, как готовятся артисты к интимным съемках и насколько все «по-настоящему».

В этом году фильм российского режиссера Бориса Хлебникова «Аритмия» номинирован на премию «Оскар». В главных ролях снялись Ирина Горбачева и Александр Яценко.

В ходе интервью Юрий Дудь не мог не расспросить гостя об этой знаковой работе. В частности, журналист решил выяснить, как снималась откровенная сцена секса главных героев на кухне.

«Сцена секса на кухне.

На мой взгляд, она получилась настолько жизненной и горячей, что я вышел покурить в этот момент. Хотя я не курю. Как такие сцены снимают? Расскажите с первого шага до последнего. Сколько людей в этот момент на площадке. Как это происходит?», -

задал честный вопрос Юрий.

Смотрите, что рассказал режиссер в интервью на видео.