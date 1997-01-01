«Титанику» 20 лет. Лучшие фильмы Джеймса Кэмерона

Двадцать лет назад, 1 ноября 1997 года, на международном кинофестивале в Токио зрители впервые увидели фильм «Титаник» Джеймса Кэмерона - самый дорогой и масштабный фильм своего времени.

К созданию фильма Кэмерон, известный своим увлеченеим кораблями и подводным миром, подошел очень скрупулезно.

Он спустился к обломкам настоящего «Титаника»; построил масштабную копию разрушенного корпуса корабля; получил доступ к секретным чертежам «Титаника» судостроительной компании Harland and Wolff; построил в Мексике киностудию, чтобы снимаь декорации «Титаника» на фоне моря.

Стоимость фильма возросла до 200 миллионов долларов, что сделало его самым дорогим фильмом на то время.

Фильмография режиссера насчитывает пять финансовых рекордов: Кэмерон первым снял фильмы с бюджетом 100 и 200 миллионов долларов; он первый режиссер, чей фильм (Титаник) собрал более миллиарда долларов и первый режиссер, чей фильм (Аватар) собрал более двух миллиардов долларов; также первый режиссер, два фильма которого собрали более миллиарда.

После «Титаника» Кэмерон занялся телевизионными сериалами и документалистикой.

Следующий его фильм Аватар, над которым он работал более десяти лет, вышел в 2009 году. Его успех которого привел к буму 3D-фильмов.

Мы решили вспомнить лучшие фильмы культового режиссера Джеймса Кэмерона.

Терминатор

1984 год

Первый полнометражный фильм Кэмерона. Успех «Терминатора» сделал режиссера любимцем голливудских продюсеров.

Фильм открывается сценой мрачного будущего, где идет война людей и машин. Но главная битва этой войны должна произойти в прошлом, в 1984 году.

В недалеком будущем военный компьютер Скайнет развязал ядерную войну, а затем порабощает остатки человечества. Однако у людей появился лидер Джон Коннор, который сумел победить в войне с машинами.

Поверженный Скайнет отправляет в прошлое робота-терминатора с целью убить мать Джона Коннора - Сару, которая работает обычной официанткой. На ее защиту люди посылают человека - Кайла Риза, который становится отцом Джона Коннора.

Профессор финансовой экономики Стивен Росс считает, что фильм «Терминатор» во многом отражал политику президента Рональда Рейгана, объявившего программу «Стратегическая оборонная инициатива» на случай возможной ядерной войны с СССР (корпорация Скайнет).

Некоторые эксперты считают, что прототипом Скайнета наоборот является «Стратегическая оборонная инициатива».

Продолжение культовой истории «Терминатор 2: Судный день» вышел в 1991 году, в 2017 был повторный показ в кинотеатрах в формате 3D.

По мнению многих исследователей, фильм стал первым в истории кинематографа, который привлек широкое внимание к компьютерной анимации и изменил отношение к ней создателей других фильмов.

Чужие

1986

Вторая часть культовой франшизы об агрессивных и невероятно живучих инопланетных существах ксеноформах, эмбрионы которых могут развиться только в других живых существах.

Над созданием внешнего вида «Чужих» трудился уникальный швейцарский художних Ханс Гигер, работавший в таких жанрах, как некро-готика и биомеханика.

Фильм Кэмерона регулярно попадает в списки наиболее значимых и высокохудожественных фильмов жанра.

Картина заняла 95 место в списке 500 лучших фильмов ужасов по мнению пользователей сайта IMDb. А сцена из фильма, где главная героиня Рипли сходится в схватке с маткой «Чужого» стала классической и смотрится лучше, чем современные экш-сцены.

Правдивая ложь

1994

Комедийный боевик рассказывает о секретном агенте Таскере, которого играет один из любимых актеров Кэмерона Арнольд Шварценеггер.

Дома он тихий и добропорядочный семьянин, работающий в компьютерной компании и по долгу службы часто уезжает в командировки, а его жена совершенно не подозревает о настоящей работе супруга.

Однажды он начинает подозревать свою супруга в измене и при помощи шпионских ресурсов хочет вывести жену на чистую воду. В ходе работы Таскер осознает, что сам виноват в поведении супруги.

Титаник

1997

Кэмерон сам называл свой фильм историей о Ромео и Джульетте на «Титанике», который затонул во время своего первого выхода в море.

В 1998 году Титаник был выдвинут на соискание кинопремии Оскар в 14 номинациях, в результате получил 11 из них, включая награду Лучший фильм 1997 года.

«Титаник» стал рекордсменом по числу полученных наград «Оскар» наряду с такими фильмами, как Бен-Гур и Властелин колец: Возвращение короля, в связи с чем часто признается лучшим фильмом в жанре мелодрама.

5 апреля 2012 года, в год 100-летия легендарной катастрофы состоялась премьера этого фильма в формате 3D и IMAX 3D.

Аватар

2009

Действие фильма происходит в 2154 году, когда человечество добывает ценный минерал анобтаниум на Пандоре, обитаемом спутнике газовой планеты в звездной системе Альфы Центавра.

Аватар - это генетически спроектированные тела, гибриды на’ви и людей, которые используются командой исследователей для изучения планеты и взаимодействия с жителями Пандоры.