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Что смотреть на Рождество и Новый год: советуют латвийские критики

Русский TVNET
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Фото: Кадр из фильма "Поцелуй навылет"

Понятно, что под Новый Год нужно советовать «Реальную любовь», «Холодное сердце», «Эльфа», «Квартиру» Билли Уайлдера, «200 сигарет», «8 женщин», или «Кошмар перед Рождеством». Но зачем, если вы и без наших советов их смотрите ежегодно? Поэтому сегодняшняя подборка – для тех, кто захочет внести толику разнообразия.

Дита Риетума, директор Национального киноцентра, кинокритик

Для ценителей классики

«Эта замечательная жизнь» (США, 1946)

Я — поклонница киноклассики, с удовольствием смотрю ее и под Рождество. Одна из моих любимых классических голливудских картин 40-х годов — фильм великого утешителя Франка Капры «Эта замечательная жизнь» (Wonderful Life) с Джеймсом Стюартом в главной роли. Это рождественская история о прекрасном человеке, который тяжело переживает банкротство своей компании. Чтобы отговорить героя от решения наложить на себя руки, к нему с небес направляется ангел-хранитель…

Любой фильм с Мэрилин Монро, или с Одри Хепберн всегда настраивает на праздничный лад. С Монро могу посоветовать «Как выйти замуж за миллионера» и «В джазе только девушки», с Одри Хепберн — «Забавную мордашку», или «Сабрину». Там нет Дедов Морозов, но ведь можно и без них обойтись.

Для любителей экстрима

«Леди в озере» (США, 1946)

Куда более радикальный вариант — «Леди в озере» (Lady in the Lake) Роберта Монтгомери, действие которого происходит под Рождество. Один из самых экстремальных голливудских нуаров 40-х поставлен по роману Рэймонда Чандлера о детективе Филиппе Марло и снят с субъективной точки зрения.

Для всей семьи

Семьям с детьми рекомендую посмотреть анимационные фильмы: «Косичка и бессоня» («Bize un Neguļa») Эдмунда Янсонcа и «Рождественский переполох» Вариса Браслы.

Вадим Агапов, кинокритик

Для всей семьи

Солан и Людвиг - Рождество во Флоклипе (Норвегия, 2013)

В горной деревушке Флоклипа накануне Рождества еще не выпало ни одной снежинки. Из-за этого жители ворчат на редактора местной газеты Фримена, напрогнозировавшего праздничные сугробы. Чтобы удержать единственных трех подписчиков, Фримен просит местного велосипедного мастера изобрести снежный генератор – все равно сломанные велосипеды в горы затаскивают редко.

В Норвегии есть свой аналог Уоллеса и Громита. Только у изобретателя Реодора аж два помощника – селезень Солан и ежик Людвиг. В Советском Союзе об этой троице знали – в 70-е прокатывали мульт «Гран-при», где Реодора переименовали в Велодора Рулькина, а Людвиг больше смахивал на неудачно побритую сову.

Для ценителей классики

Смех Джойи (Италия, 1960)

На Новый Год у актрисы из массовки Тартареллы Фабрикотти (Анна Маньяни) были совсем другие, но довольно расплывчатые, планы, пока ее не затянуло в вихрь афер неотразимого карманника (невообразимо молодой Бен Газзара) и его напарника (Тото), главные достоинства которого – поношенный фрак и чудом сохранившиеся аристократические манеры. Комедия Марио Моничелли в стиле «голь на выдумки хитра» сейчас воспринимается как пародия на «Сладкую жизнь» Феллини (оцените белый парик Анны Маньяни на фоне римских фонтанов), хотя вышла практически одновременно с нею.

Для крутых

Поцелуй навылет (США, 2005)

Убегая от полиции, воришка Гарри Локхарт, заваливатся на кинопробы и выдает такую смесь истерики, импровизации и чистечердечного признания, что тут же получает роль и уже через пару дней потягивает шампанское у бассейна с голливудскими красотками. Дальше вымысел и реальность в его голове спутается еще сильнее.

Постоянный сценарист «Смертельного оружия» Шэйн Блэк получил шанс дебютировать в режиссуре, а Роберт Дауни-младший – вернуться к кино несмотря на наркозависимость (во время съемок проходил курс лечения). Оба выложились так, что если вы привыкли встречать Новый год под «Четыре комнаты» Родригеса-Тарантино, можете сменить пластинку.

Для внутреннего тепла

Друзья Питера (Великобритания, 1992)

Приятелей, которых в комедии Кеннета Брана собрал под Новый Год в своем имении Питер (Стивен Фрай), назвать друзьями можно лишь с известной долей тонкого английского юмора. Все, что их объединяет – несколько минут позора, когда они студентами отплясывали канкан перед чопорными едоками устриц. Но оказывается, этих минут вполне достаточно, чтобы забыть о ссорах, амбициях, несбывшихся любовях и понять: «Жизнь удалась». В ролях заняты: Хью Лори, Кеннет Брана, Эмма Томпсон.

Для отчаянных

Страна ОЗ (Россия, 2015)

Консенсус, которого давно ищут большевики, неожиданно отыскался в комедии Василия Сигарева о похождениях Лены Шабадиновой (Яна Троянова), подавшейся из родной Малой Ляли в Екатеринбург за счастьем. Счастье для нее воплощает ларек на улице Торфорезов, куда она устроилась дежурить. Но добраться до ларька Шабадиновой еще труднее, чем Веничке Ерофееву до Кремля. Будет много мата в исполнении заслуженных артистов – от Александра Баширова и Гоши Куценко до Инны Чуриковой. Звезде же всенародно любмого сериала «Ольга» Яне Трояновой супруг Василий Сигарев на этот раз подобрал роль послушной и скромной зайки. ОЗ в названии каждый расшифровывает как хочет: патриоты – как волшебную страну, леворадикалы – как призыв скорой помощи.

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