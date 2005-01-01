Что смотреть на Рождество и Новый год: советуют латвийские критики

Понятно, что под Новый Год нужно советовать «Реальную любовь», «Холодное сердце», «Эльфа», «Квартиру» Билли Уайлдера, «200 сигарет», «8 женщин», или «Кошмар перед Рождеством». Но зачем, если вы и без наших советов их смотрите ежегодно? Поэтому сегодняшняя подборка – для тех, кто захочет внести толику разнообразия.

Дита Риетума, директор Национального киноцентра, кинокритик

Для ценителей классики

«Эта замечательная жизнь» (США, 1946)

Я — поклонница киноклассики, с удовольствием смотрю ее и под Рождество. Одна из моих любимых классических голливудских картин 40-х годов — фильм великого утешителя Франка Капры «Эта замечательная жизнь» (Wonderful Life) с Джеймсом Стюартом в главной роли. Это рождественская история о прекрасном человеке, который тяжело переживает банкротство своей компании. Чтобы отговорить героя от решения наложить на себя руки, к нему с небес направляется ангел-хранитель…

Любой фильм с Мэрилин Монро, или с Одри Хепберн всегда настраивает на праздничный лад. С Монро могу посоветовать «Как выйти замуж за миллионера» и «В джазе только девушки», с Одри Хепберн — «Забавную мордашку», или «Сабрину». Там нет Дедов Морозов, но ведь можно и без них обойтись.

Для любителей экстрима

«Леди в озере» (США, 1946)

Куда более радикальный вариант — «Леди в озере» (Lady in the Lake) Роберта Монтгомери, действие которого происходит под Рождество. Один из самых экстремальных голливудских нуаров 40-х поставлен по роману Рэймонда Чандлера о детективе Филиппе Марло и снят с субъективной точки зрения.

Для всей семьи

Семьям с детьми рекомендую посмотреть анимационные фильмы: «Косичка и бессоня» («Bize un Neguļa») Эдмунда Янсонcа и «Рождественский переполох» Вариса Браслы.

Вадим Агапов, кинокритик

Для всей семьи

Солан и Людвиг - Рождество во Флоклипе (Норвегия, 2013)

В горной деревушке Флоклипа накануне Рождества еще не выпало ни одной снежинки. Из-за этого жители ворчат на редактора местной газеты Фримена, напрогнозировавшего праздничные сугробы. Чтобы удержать единственных трех подписчиков, Фримен просит местного велосипедного мастера изобрести снежный генератор – все равно сломанные велосипеды в горы затаскивают редко.

В Норвегии есть свой аналог Уоллеса и Громита. Только у изобретателя Реодора аж два помощника – селезень Солан и ежик Людвиг. В Советском Союзе об этой троице знали – в 70-е прокатывали мульт «Гран-при», где Реодора переименовали в Велодора Рулькина, а Людвиг больше смахивал на неудачно побритую сову.

Для ценителей классики

Смех Джойи (Италия, 1960)

На Новый Год у актрисы из массовки Тартареллы Фабрикотти (Анна Маньяни) были совсем другие, но довольно расплывчатые, планы, пока ее не затянуло в вихрь афер неотразимого карманника (невообразимо молодой Бен Газзара) и его напарника (Тото), главные достоинства которого – поношенный фрак и чудом сохранившиеся аристократические манеры. Комедия Марио Моничелли в стиле «голь на выдумки хитра» сейчас воспринимается как пародия на «Сладкую жизнь» Феллини (оцените белый парик Анны Маньяни на фоне римских фонтанов), хотя вышла практически одновременно с нею.

Для крутых

Поцелуй навылет (США, 2005)

Убегая от полиции, воришка Гарри Локхарт, заваливатся на кинопробы и выдает такую смесь истерики, импровизации и чистечердечного признания, что тут же получает роль и уже через пару дней потягивает шампанское у бассейна с голливудскими красотками. Дальше вымысел и реальность в его голове спутается еще сильнее.

Постоянный сценарист «Смертельного оружия» Шэйн Блэк получил шанс дебютировать в режиссуре, а Роберт Дауни-младший – вернуться к кино несмотря на наркозависимость (во время съемок проходил курс лечения). Оба выложились так, что если вы привыкли встречать Новый год под «Четыре комнаты» Родригеса-Тарантино, можете сменить пластинку.

Для внутреннего тепла

Друзья Питера (Великобритания, 1992)

Приятелей, которых в комедии Кеннета Брана собрал под Новый Год в своем имении Питер (Стивен Фрай), назвать друзьями можно лишь с известной долей тонкого английского юмора. Все, что их объединяет – несколько минут позора, когда они студентами отплясывали канкан перед чопорными едоками устриц. Но оказывается, этих минут вполне достаточно, чтобы забыть о ссорах, амбициях, несбывшихся любовях и понять: «Жизнь удалась». В ролях заняты: Хью Лори, Кеннет Брана, Эмма Томпсон.

Для отчаянных

Страна ОЗ (Россия, 2015)

Консенсус, которого давно ищут большевики, неожиданно отыскался в комедии Василия Сигарева о похождениях Лены Шабадиновой (Яна Троянова), подавшейся из родной Малой Ляли в Екатеринбург за счастьем. Счастье для нее воплощает ларек на улице Торфорезов, куда она устроилась дежурить. Но добраться до ларька Шабадиновой еще труднее, чем Веничке Ерофееву до Кремля. Будет много мата в исполнении заслуженных артистов – от Александра Баширова и Гоши Куценко до Инны Чуриковой. Звезде же всенародно любмого сериала «Ольга» Яне Трояновой супруг Василий Сигарев на этот раз подобрал роль послушной и скромной зайки. ОЗ в названии каждый расшифровывает как хочет: патриоты – как волшебную страну, леворадикалы – как призыв скорой помощи.