Кино января: русский надрыв, мексиканская фиеста и американские подпольные казино

«Лица, деревни»

В ноябре прошлого года легенда французской «новой волны» 89-летняя режиссер Аньес Варда получила почетного «Оскара» и даже станцевала с Анджелиной Джоли на церемонии его вручения. Документальная лента «Лица, деревни», снятая Аньес в сотрудничестве с молодым фотохудожником JR была отмечена призом «Золотой глаз» на прошлогоднем Каннском кинофестивале. Фильм-путешествие по французским деревням стал гимном красоте окружающего мира и одновременно трогательным рассказом о неожиданных встречах и о том, как зарождается дружба между создателями картины.

В прокате со 2 января

«Тайна Коко»

Новинка компании Disney/Pixar легко и без назидания рассказывает о важности родственных уз под аккомпанемент мексиканских мелодий и красочной феерии празднования «Дня мертвых». В семье 12-летнего Мигеля из мексиканской глубинки музыка находится под строгим запретом: с тех пор, как его прапрадед-гитарист устремился за мечтой, бросив жену и дочку, все члены семьи занимаются только сапожным ремеслом. Ради участия в музыкальном конкурсе Мигель решает выкрасть гитару из склепа своего кумира-гитариста и попадает в загробный мир, где встречает ветреного прапрадеда. Не стоит пугаться, царство мертвых в фильме — настоящий праздник для глаз, а тема неизбежной утраты близких подана столь просто и доходчиво, что будет понятна и маленьким зрителям.

В прокате с 5 января

«Движение вверх»

Снятая по голливудским лекалам спортивная драма Антона Мегердичева посвящена одной из самых драматичных страниц в истории баскетбола — финалу Олимпиады в Мюнхене в 1972 году, когда советская сборная победила сборную США. Первое поражение американцев на международном уровне, дважды переигранная концовка, главный пас в истории советской сборной: теперь эта история ожила в кино. В роли тренера советской сборной снялся Владимир Машков, одного из игроков сыграл латвийский актер Кирилл Зайцев.

В прокате с 5 января

«Игра Молли»

Сценарист Аарон Соркин довел до совершенства формат разговорной драмы. В своем режиссерском дебюте «Большая игра» он обратился к реальному материалу – истории бывшей лыжницы Молли Блум (Джессика Честейн), не попавшей в олимпийскую сборную, которая создает подпольный покерный клуб для мафиози, магнатов, звезд спорта и Голливуда и попадает в поле зрения агентов ФБР.

В прокате с 5 января

«Смерть Сталина»

Мало кто в современном кино способен так едко шутить на тему политики, как Армандо Ианнуччи, автор сатирической комедии «В петле» и американского сериала «Вице-президент». Новая работа Ианнуччи - фарс о борьбе за власть, охватившей членов политбюро ЦК КПСС после смерти Сталина, обыгрывает всевозможные западные штампы об устройстве страны Советов. Роль Хрущева сыграл Стив Бушеми!

В прокате с 12 января

«Аритмия»

Драму Бориса Хлебникова в России уже провозгласили новым манифестом кинореализма и русским ответом французской «новой волне». На линию распадающихся взаимоотношений непутевого, сильно пьющего врача скорой помощи Олега (выдающаяся роль Александра Яценко) с женой, врачом приемного покоя (Ирина Горбачева), нанизаны сценки из жизни пациентов: иногда забавные, чаще трагичные. Кино, снятое на живую руку дрожащей камерой смотрится на одном дыхании.

В прокате с 19 января

«Зови меня своим именем»

Новый фильм итальянского режиссера Луки Гуаданьино оказался на втором месте в списке лучших картин прошлого года по версии престижного киноиздания Sight & Sound. Сюжет поэтичной драмы о первой любви разворачивается в 1983 году в Италии: юноша Элио безмятежно проводит лето на вилле родителей. Его покой нарушает приезд Оливера — молодого американского учёного, ассистента его отца. «Кино, похожее на прикосновение – такое, когда даже с закрытыми глазами узнаешь, чья рука легла тебе на плечо», — описывает впечатление критик GQ.

В прокате с 19 января

«Секретное досье»

«Секретное досье» Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мэрил Стрип в главных ролях основано на реальных событиях. В основе сюжета — история первой женщины-издателя газеты The Washington Post Кэтрин Грэм и редактора Бена Брэдли, которые вступили в гонку с The New York Times за право пролить свет на государственные тайны о войне во Вьетнаме, скрывавшиеся более 30 лет. Чтобы мир узнал правду, журналистам пришлось рискнуть карьерой и свободой и бросить вызов Пентагону.

В прокате с 26 января