Не пропустите! Бесплатные сеансы фильмов Ингмара Бергмана в кинотеатре «K.Suns»

К юбилею шведского гения Ингмара Бергмана, который мир отмечает в этом году, приурочены бесплатные сеансы в кинотеатре «K.Suns» и дискуссия, которую проведет киновед Виктор Фрейбергс. В программе фильмов, которые покажут с 20 по 24 апреля - шедевры Бергмана «Земляничная поляна», «Осенняя соната», «Фанни и Александр» и «Сарабанда», а также документальные ленты, посвященные режиссеру: «Встретиться с Бергманом» и «Лив и Ингмар». Дни фильмов Бергмана проводятся совместно с посольствами Швеции и Новрегии.

20 апреля в 18.30 Дни фильмов Бергмана откроются дискуссией «Фильмы Бергмана в восприятии современников» и сеансом раннего шедевра режиссера «Земляничная поляна» (1957), перевернувшего в середине прошлого века представления о возможностях кинематографа.

21 апреля в 18.30 - сеанс «Осенней сонаты» (1987). В драматичной истории взаимоотношений матери, всемирно известной пианитски, со взрослой дочерью, обделенной материнской любовью. солируют замечательные актрисы Ингрид Бергман и Лив Ульман.

22 апреля в 16.00 покажут грандиозную семейную сагу «Фанни и Александр» (1982) - фильм о магическом мире детства, о вере и безверии, о потрясениях, которые приходится пройти каждому из нас на пути к взрослению.

22 апреля в 19.30 - сеанс документального фильма «Встретиться с Бергманом» (2013) (Trespassing Bergman). О творчестве Бергмана рассуждают выдающиеся современные режиссеры Мартин Скорсезе, Вуди Аллен, Ридли Скотт, Алехандро Гонзалес Иньяритту, Микаэль Ханеке и др., некоторые из них побывали в доме-музее режиссера на острове Форе и делятся своими впечатлениями.

23 апреля в 20.20 покажут последний фильм Ингмара Бергмана «Сарабанда» (2003) с участием его любимых актеров Лив Ульман и Эрланда Йозефсона. Бывшие супруги вновь встречаются после долгой разлуки, их отношения волнующи и непредсказуемы, а в семье назревает новый конфликт...

24 апреля в 18.30 - сеанс документальной картины «Лив и Ингмар» (2012) - история о любви и творческом союзе Ингмара Бергмана и актрисы Лив Ульман, вместе создавших 12 фильмов.

Зарегистрироваться на сеансы можно здесь