Так был ли секс в СССР? Об этом вы узнаете из фильма «Двойная жизнь»

10 мая в кинотеатре «Splendid Palace» пройдет премьера документального фильма Инары Колмане «Двойная жизнь. Секс и СССР». В совместном проекте Латвии, Франции и Украины рассказывается о жизни советских людей в условиях двойных стандартов и о том, какое значение в советскую эпоху придавали сексу. В фильме использованы уникальные архивные материалы, о взаимосвязи секса и коммунистической идеологии размышляют эксперты из разных сфер.

«Я бы хотела, чтобы люди посмеялись, чтобы люди удивились, но больше всего я обрадуюсь, если фильм затронет зрителей», - говорит режиссер Инара Колмане, известная по картине «Билле». По словам режиссера, ее интерес к людям был непритворным и неповерхностным. И в ответ на откровенность герои фильма не боялись рассказывать правду.

Сенсационным открытием делится в фильме историк Инета Липша. В ее руки попали дневники, отразившие не только культурные и исторические события с авторской точки зрения, но и воспоминания о жизни гомосексуалистов в СССР.

FOTO: Kadrs no filmas

Эмоциональный фон фильму придает песочная анимация Ольги Лисицкой и музыка композитора Алексея Айги. Материалы картины снимались в Санкт-Петербурге, Москве, Новокузнецке, Киеве, Харькове, Лондоне, Париже и Риге.

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