Как стало известно журналистам Entertainment Weekly, американский телеканал Fox закрывает культовый сериал «Секретные материалы» после 11 сезонов проекта. Представители канала разместили свои вещательные планы на 2018-19 год, в которых не оказалось «Секретных материалов».

По словам управляющего и председателя Fox Television Гэри Ньюмана, на текущий момент нет и речи о начале съемок новых эпизодов шоу.

11-й сезон «Секретных материалов» вышел на экраны в 2018 году и показал очень низкие рейтинги.

По словам Джиллиан Андерсон, сыгравшей в проекте роль Даны Скалли, она больше не будет сниматься в этом шоу.