Среда, 16 мая
LAT
Ваш браузер устарел. Пожалуйста, обновите его..
Файлы cookie позволяют нам улучшать услуги для удобства пользователей. Продолжая использовать наш сайт, Вы соглашаетесь на использование нами этих файлов. БОЛЬШЕ >
ЗВЕЗДЫ MADE IN LV МУЗЫКА КИНО КУЛЬТУРА ПИКАНТНО АФИША ГАЛЕРЕИ

Телеканал Fox закрывает культовый сериал «Секретные материалы»

TopNews.ru
Джиллиан Андерсон и Дэвид Духовны | Фото: AP/Scanpix

Как стало известно журналистам Entertainment Weekly, американский телеканал Fox закрывает культовый сериал «Секретные материалы» после 11 сезонов проекта. Представители канала разместили свои вещательные планы на 2018-19 год, в которых не оказалось «Секретных материалов».

По словам управляющего и председателя Fox Television Гэри Ньюмана, на текущий момент нет и речи о начале съемок новых эпизодов шоу.

11-й сезон «Секретных материалов» вышел на экраны в 2018 году и показал очень низкие рейтинги.

По словам Джиллиан Андерсон, сыгравшей в проекте роль Даны Скалли, она больше не будет сниматься в этом шоу.

0 Комментарии