Питт запретил Джоли снимать их общих детей в кино

Речь идет о картине Малефисента-2, в которой в настоящее время снимается Анджелина Джоли.

Голливудский актер Брэд Питт запретил бывшей супруге Анджелине Джоли снимать их общих детей в кино. Об этом пишет UsWeekly.

Известно, что в настоящее время Анджелина Джоли сниматся в фильме Малефисента 2, и хотела привлечь к съемкам 12-летнюю дочь Шайло и 10-летнего сына Нокса, однако Питт согласия на это не дал.

«Брэд отказался подписать соглашение об участие Шайло и Нокса в съемках. Дети используются как пешки», - отметил инсайдер.

Известно, что в первой части фильма Малефисента снялась 10-летняя дочь звездных супругов Вивьен.

Ранее сообщалось, что в Сети был опубликован первый кадр со съемок Малефисенты 2 с Анджелиной Джоли.