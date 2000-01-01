Франкенштейн 21-го века: фильм «Свидетели Путина» награжден в Карловых Варах

Спродюсированный на латвийской киностудии «Vertov» фильм Виталия Манского «Свидетели Путина» победил в конкурсе документальных картин на международном кинофестивале в Карловых Варах. Фильм рассказывает о кремлевском закулисье 2000-го года, когда Владимир Путин впервые был избран президентом России.

В основу картины вошли фрагменты из личного видеоархива семьи Виталия Манского и ранее не использованные рабочие материалы.

Кинокритик и директор Латвийского киноцентра Дита Риетума охарактеризовала картину как «один из самых специфических документальных фильмов декады, взгляд на монструозное закулисье политтехнологий и минипуляций и их результат. По сути уникальный и устрашающий рассказ о Франкенштейне 21 века».

Латвийская премьера фильма ожидается в октябре на Рижском международном кинофестивале.