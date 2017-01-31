В Риге покажут спектакль «Ловушка для мужа»

 

Фото: Пресс-фото

Один из самых «кассовых» составов актеров за последние годы выступит в Риге 10 апреля в Доме Конгрессов в 19.00!

«Муж возвращается домой…». Но нет - в нашем спектакле жена возвращается домой и… застает супруга с молодой, привлекательной девушкой.

«Ловушка для мужа» - комедия положений, где даже маленькая ложь рождает следующую, более невероятную и затягивает героя во все большие проблемы.

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Пытаясь выпутаться из щекотливой ситуации, боясь потерять жену, положение в обществе и репутацию, герой-«изменщик» Лоран представляет молодую красотку-любовницу как…. свою русскую дочь! Но он даже не может предугадать, что приняв на себя мнимое отцовство, ему придется встретиться лицом к лицу с настоящей матерью «новоиспеченной дочурки», которая, решив помочь, вступит в игру Лорана, чем только усугубит и без того сложный зигзаг событий.

Поверит ли обманутая супруга Николь в столь пикантную ложь, сможет ли её принять и чем в итоге разрешится история? Ответы на все вопросы 10 апреля на сцене Дома Конгрессов.

В ролях: Федор Добронравов, Татьяна Васильева, Елена Сафонова, Елена Синилова, Филипп Васильев.


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