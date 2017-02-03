В Латвии покажут детский музыкальный спектакль «Робокар Поли. Вперёд, спасатели!»

11 февраля в рижском Доме Конгрессов пройдет новый интерактивный музыкальный спектакль для детей, «Вперед Спасатели!», который поможет не только весело провести время, но и получить так много полезных знаний! Также 12 февраля постановку покажут в Даугавпилсе, 15 февраля в Вентспилсе и 16 февраля в Лиепае.

Как стать смелым и справедливым, добрым и благородным, находчивым и сильным? Всему этому юных зрителей научат герои любимого мультсериала «Робокар Поли».



Вместе с детьми Вертолетик Хели, Скорая Помощь Эмбер, Пожарная машина Рой и, конечно же, сам Робокар Поли, пройдут множество увлекательных и поучительных испытаний: починят поломанный волшебный светофор, уберегут от аварии непослушного мальчика Кевина, остановят потерявший управление грузовик, найдут похищенных детей и даже спасут от пожара Совиный Лес.



А еще Робокар Поли не забудет познакомить юных спасателей с правилами дорожного движения и торжественно примет малышей в самую известную в мире Команду Спасателей, в которую мечтает попасть любой ребенок!



Оказывается, стать Настоящим Спасателем не так-то легко, но зато очень увлекательно!



Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 3 лет. Продолжительность - 70 минут.