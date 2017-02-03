В Латвии покажут детский музыкальный спектакль «Робокар Поли. Вперёд, спасатели!»

 

Фото: Пресс-фото

11 февраля в рижском Доме Конгрессов пройдет новый интерактивный музыкальный спектакль для детей, «Вперед Спасатели!», который поможет не только весело провести время, но и получить так много полезных знаний! Также 12 февраля постановку покажут в Даугавпилсе, 15 февраля в Вентспилсе и 16 февраля в Лиепае.

Как стать смелым и справедливым, добрым и благородным, находчивым и сильным? Всему этому юных зрителей научат герои любимого мультсериала «Робокар Поли».

Вместе с детьми Вертолетик Хели, Скорая Помощь Эмбер, Пожарная машина Рой и, конечно же, сам Робокар Поли, пройдут множество увлекательных и поучительных испытаний: починят поломанный волшебный светофор, уберегут от аварии непослушного мальчика Кевина, остановят потерявший управление грузовик, найдут похищенных детей и даже спасут от пожара Совиный Лес.

А еще Робокар Поли не забудет познакомить юных спасателей с правилами дорожного движения и торжественно примет малышей в самую известную в мире Команду Спасателей, в которую мечтает попасть любой ребенок!

Оказывается, стать Настоящим Спасателем не так-то легко, но зато очень увлекательно!

Спектакль рекомендован для детей в возрасте от 3 лет. Продолжительность - 70 минут.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 187299 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 81100 EUR

reklama.vesti.lv

Школьница взяла и высказала все, что думает об учебе в школах Новости

Школьница взяла и высказала все, что думает об учебе в школах

Медики рассказали, как есть майонез без вреда Wo&Men

Медики рассказали, как есть майонез без вреда

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9 Hi-Tech

Проверка Конгресса США выявила трещины в ракетах Falcon 9

Внимание! Водительские права придется давать полицейским в руки Новости

Внимание! Водительские права придется давать полицейским в руки

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей Hi-Tech

В Facebook появилась функция поиска коллег и новых друзей

Культура

Театральные новости

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Jūrmala
80 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
25 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
60 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
58 500 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Kadaga
195 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают kвартиры, Старая Рига
Продают kвартиры, Старая Рига 250 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 420 EUR
Продают Квартиры, Бишумуйжа
Продают Квартиры, Бишумуйжа 68 900 EUR
Сдают Офисы, Марупe
Сдают Офисы, Марупe 817 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
BILANCSPĒJĪGS/-A GRĀMATVEDIS/-E ...
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ТЕХНИЧЕСКОГО ДИРЕКТОРА
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
ĒKU TEHNISKĀS APSAIMNIEKOŠANAS NO ...
EKSPORTA MENEDŽERIS
EKSPORTA MENEDŽERIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 