Люди из холодильника: про дедовы войны, любовь, оккупацию и Победу

В воскресенье в Dirty Deal Teatro сыграли премьеру - в разговорах на кухне раскрывают себя шестеро очень еще молодых и очень разных людей. В «Барахолке души» - в коммуналке на улице Авоту - есть перебранки и ссоры, насмешки и стеб, вечеринки, примирения, попойки и... сексуальные сцены. Но главное, там спорятся очень серьезные споры. Не о том, чей именно дед был более прав в военное время, а каково молодым жить со всем, что эти деды натворили? Как им жить дальше без ненависти?

Спектакль получился отличный - неожиданный, яркий, местами смешной, а местами достаточно страшный. Сюжет пересказывать не буду, но ситуация в том, что

по соседству в одной коммунальной рижской квартире живут шестеро молодых людей. Дело житейское, кто ж из студентов, юных ли провинциалов, перебравшихся в столицу, или столь же юных рижан, съехавших от родителей, - кто не снимал себе первого жилья?!..

Так и оказались соседями латышка Ласма со своим сердечным другом - немцем Германом, и латышский юноша Виестур, приехавший к кому-то погостить, да задержавшийся, никак не уезжающий, и еще один цыганского происхождения юноша по прозвищу Доллар, который вот-вот уедет в дальние края и готов уже сказать, мол, до свидания, родина... (На его место в коммуналке, по слухам, завтра же въедет человек из какой-то арабской страны...)

Еще живут в коммуналке русский парень Виталий и польская студентка Ядвига. Между обитателями этого дома и происходят вполне коммунальные споры, мелкие бытовые конфликты, в которых пускается в ход привычно-обидный набор обзываний и оскорблений, обид и упреков и прочего.

Остроумные есть в том диалоги. И все - на навязшую в зубах тему: кто здесь свои, а кто чужие, кто здесь оккупант, кто герой, а кто жертва. Спорят о прошлом, защищая собственных дедов.

О театре

Ясное дело, аргументы звучат всем известные - тут вам и лозунги вроде «Спасибо деду за победу», гордость за дедов-героев одних и претензии к ним же других, именующих их оккупантами. Разговоры и лозунги-выкрики - это шум, фон, на котором действие начинается.

Интересное решение нашла режиссер Инга Тропа - на сцене шесть клеток-холодильников, и шесть телевизоров, в этом замкнутом пространстве герои живут, поначалу из своих нор почти не высовываясь. А вот потом...

Приходите, смотрите, оценивайте!..

Предрассудки и страхи отцов не хотят ретранслировать дети. Но, утверждая собственную свободу, старших они почти что шокируют. Впрочем, без ударной дозы спиртного - кто же решится на запредельную откровенность...

Спектакль играется на латышском с вкраплениями русского, польского и интернационального, общепонятного жаргона. Диалоги актеров публично уже проговаривались - они звучали на разговорном фестивале «ЛАМПА». Драматург Юстина Клява написала тексты и реплики, которые очень ярко и очень естественно характеризуют героев пьесы.

Каждый из них рассказывает со сцены свою историю. Истории эти не только про дедов, воевавших и не воевавших, по-разному, но одинаково не любивших потом рассказывать свою собственную правду о войне. Это для внуков потом уже каждая из сторон «свою правду» приукрасила, романтизировала и героизировала.

А вот когда внуки рассказывают истории так, как сами они понимают... Тогда-то и рождается спектакль - с очень искренней, временами надрывной почти интонацией. И... с очень неожиданным финалом.

Молодые актеры Клав Меллис, Арис Матесович, Анце Стразда, Рейнис Батерс, Анастасия Рекута-Джорджевич и Игорь Шелеговский создали на маленькой сцене Dirty Deal Teatro очень живые и запоминающиеся образы. Право, было приятно слышать от коллеги, посмотревшей множество молодежных театральных работ, что актерский ансамбль в «Барахолке души» - просто за-ме-чательный!