Волшебство приходит в Ригу: Cirque du Soleil раскрыл главные секреты

В неподдающихся описанию зрелищных шоу всемирно известного Cirque du Soleil задействованы лучшие современные технологии, самые талантливые артисты и наиболее опытные профессионалы. Для того, чтобы шоу функционировало и поражало воображение зрителя, за кулисами и на сцене трудятся тысячи специалистов. С 20 по 24 сентября в «Арене Рига» будет гостить Cirque du Soleil с новой постановкой Varekai, которая расскажет удивительную историю об Икаре и его приключениях в таинственном лесу.

Среди лучших артистов мирового уровня, участвующих в шоу, есть представители России и Украины.

Так, одну из главных ролей, Смотрителя неба, исполяет Андрей Кислицын, мим, физический актер, который уже приезжал в Ригу с шоу Alegria, где играл надменного и мрачного грбуна Флера.

Смотритель неба - чудак и изобретатель - наверное самый противоположный персонаж после Флера, которого можно было бы придумать. Андрей окончил театральный вуз в России, работал у Полунина, также руководит собственным проектом.

Его соотечественники Алексей Максимов и Евгений Тараканов задействованы в номере «Руские качели», где демонстрируют ловкость и другие профессиональные навыки.

Участницами шоу также являются две бывшие спортсменки из Украины Анастасия Мельниченко и Катерина Ситникова. Девушки занимались спортивной акробатикой в паре, а теперь задействованы в Varekai. Вместе работают 15 лет.

Артисты и сотрудники тура представляют 21 страну - от Дании до Австралии, от Японии до Бразилии.

Уникальность постановок Cirque du Soleil не только в многонациональности и высоком уровне профессионализма, но и во многом другом. Так шоу Varekai отличается от других по нескольким важным параметрам:

Тема или история, собирающая всю постановку, делающая ее чем-то большим, чем сумма номеров, музыкальных треков и персонажей. В шоу Varekai раненый Икар падает в неведомый, таинственный лес. Чтобы выбраться и выжить, чтобы найти себя и не сломаться, он должен вновь обрести крылья.

Невероятная акробатика: чтобы создать номер «Русские качели», артисты репетировали 1,5 года, а это только 1 из 12 номеров постановки.

Костюмы: костюмы для шоу созданы лауреатом Оскара Эйко Ишиокой. Чтобы отшить 2 000 элементов костюмов, ушло 33 000 часов.

Живая музыка: музыка в шоу Varekai оригинальная и исполняется группой из 6 музыкантов и 2 вокалистов. Тексты написаны на придуманном языке, который сами создатели называют Cirquish (или Gibberish). Этот язык делает настроение шоу понятным зрителям в любой точке мира.

Универсальность: универсальность постановки создает и многонациональный состав труппы. Команда шоу Varekai состоит из 100 человек. В нее входят не только артисты, но и административная, техническая команда, а также команда, работающая под руководством артистического директора.

Технологичность: на монтаж всего сценического оборудования, в том числе обрамляющих сцену 300 деревьев высотой от 4,5 до 10,5 метров, костюмерной, тренажерного зала для артистов за кулисами, уходит 12 часов, а демонтаж продолжается всего 4 часа. Шоу переезжает из города в город на 21 грузовике.

Билеты на шоу Varekai в продаже в кассах Biļešu serviss и на сайте www.bilesuserviss.lv.

О компании Cirque du Soleil: Начав с небольшой группы из 20 уличных артистов в 1984 году, Cirque du Soleil превратился в одну из крупнейших компаний индустрии развлечений, штаб-квартира которой расположена в Монреале. В компании трудится почти 4000 человек из 50 стран мира, в том числе 1300 артистов. Cirque du Soleil завоевал сердца более 180 миллионов зрителей в 400 с лишним городах в 60 странах на пяти континентах.