В Риге пройдет дополнительное представление Moscow City Ballet «Щелкунчик»

Так как билеты на представление в 18:00 уже почти проданы, объявлено дополнительное представление балета «Щелкунчик» в 14:00. Билеты доступны в кассах «Biļešu Serviss».

29 декабря на сцене Дворца культуры VEF выступят артисты Moscow City ballet с чудесным представлением «Щелкунчик».

Это мероприятие для всех, кто жаждет насладиться красотой и волшебством хореографии в последние дни уходящего года.

Moscow City ballet, созданный в 1988 году Виктором Смирновым–Головановым, по праву гордится самыми изысканными традициями русского классического балета.

Начиная с 1989 года труппа объехала весь мир и выступала в Сингапуре, на Филиппинах, в США, в Канаде, на Кипре, в Греции, в Англии, и во многих других странах.

«Щелкунчик» всегда было одним из самых популярных и известнейших балетных спектаклей.

Мастерство и грация российских актёров, чудесные костюмы и, конечно, великолепная музыка Петра Чайковского покорят, как ценителей балетного искусства, так и новичков, но особенно порадует самых маленьких зрителей.