«Неприрученные души»: грандиозная выставка искусства балтийских стран в Париже

Сегодня в парижском музее ДОрсе открывается выставка «Неприрученные души. Символизм в странах Балтии». Экспозиция, проводимая по инициативе Латвийского Национального художественного музея, станет центральным событием программы к столетию Латвийского государства и одним из самых масштабных и значимых совместных проектов стран Прибалтики. Выставка продлится до 15 июля.

Публике будут представлены более 150 работ из собрания четырех музеев - Латвийского Национального художественного музея (Рига), Эстонского художественного музея (Таллин), Литовского Национального художественного музея (Вильнюс) и Национального музея М.К. Чюрлениса в Каунасе. Картины созданы в период с 1890 года по 20-е годы XX столетия, большинство из них во Франции ранее не выставлялись. Латвийское искусство представлено более, чем 60-ю полотнами, среди них картины Яниса Розенталя, Вильгельма Пурвитиса, Йохана Валтерса, Петера Крастиньша, Рудольфа Перле.

Главным куратором выставки стал известный исследователь европейского символизма, автор множества книг и статей Родольф Рапетти из Франции. Символизм, родившийся во Франции во второй половине XIX века, повлиял на культуру многих европейских стран, в том числе на искусство Прибалтики. Рекламные плакаты к выставке украшает картина латышского мастера Йохана Валтерса «Крестьянская дочь».