Театралы, не проспите! Сенсации фестиваля «Золотая Маска в Латвии»

С 8 по 17 октября в Риге, Вентспилсе и Лиепае пройдет фестиваль «Золотая Маска в Латвии 2018". В программе - балет Большого Театра «Укрощение строптивой», поставленный хореографом Жаном-Кристофом Майо на музыку Шостаковича, и два спектакля Театра им. Евгения Вахтангова - «Царь Эдип» Римаса Туминаса и «Наш класс» Натальи Ковалевой. В Вентспилсе и Лиепае Театр им. Маяковского представит спектакль по бестселлеру нейропсихолога Оливера Сакса «Человек, который принял жену за шляпу». Завершится фестиваль нашумевшими «Рассказами Шукшина» Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. Билеты уже в продаже.

Директор фестиваля "Золотая Маска в Латвии" Юлия Лочмеле и директор Лиепайского театра Хербертс Лаукштейнс FOTO: Зане Битере/LETA

В афишу фестиваля вошли спектакли, отмеченные престижной российской театральной премией «Золотая Маска», или номинациями на нее. Для показа в нашей стране проекты выбирали члены экспертного совета «Золотой Маски в Латвии»: глава компании ART Forte Юлия Лочмеле, театральный режиссер Индра Рога, директор музея театра им. Эдуарда Смильгиса Янис Силиньш, директор Лиепайского театра Хербертс Лаукштейнс и театральный критик Марина Насардинова.

В этом году на московском фестивале гостили несколько латвийских студентов — магистранты отделения режиссуры Латвийской Академии культуры.

По словам Индры Роги, ребята были очень впечатлены увиденным, особенно «Бесприданницей» Юрия Крымова. «Ребята посмотрели, как работают их московские коллеги, участвовали в дискуссиях, посещали мастер-классы — такой обмен дает вдохновение, чтобы состояться в профессии, не вариться в собственном соку, понять, чего нам не хватает».

О важности культурного обмена между Россией и Латвией в наши «веселые времена» говорила и Юлия Лочмеле, которая считает, что

«пришла пора приглашать в Латвию российских театральных экспертов и показывать им наш театр, который бурно развивается в разных направлениях».

Янис Силиньш поделился московскими впечатлениями от моноспектакля Клима на стихи Осипа Мандельштама, «потрясающей постановки, которую в Ригу не привезли, потому что она не для всех». И всем, кто будет в Москве порекомендовал посетить Музей Сергея Прокофьева.

Тему культурного обмена продолжил Хербертс Лаукштейнс, сообщивший о том, что в Лиепайском театре спектакль «Вишневый сад» поставит известный российский режиссер Константин Богомолов, а с режиссером Сергеем Землянским достигнута договоренность о постановках в Лиепае и в ЛНО.

Сцена из балета "Укрощение строптивой" FOTO: пресс-фото

8 и 9 октября на сцене Оперы, по словам Юлии Лочмеле, «произойдет маленькое чудо» - впервые с 1980 года в Латвии выступит труппа Большого Театра. Всех артистов, которые танцуют в балете «Укрощение строптивой» по пьесе Шекспира (совместном проекте Большого и Балета Монте-Карло) лично выбирал выдающийся хореограф Жан-Кристоф Майо. Знаменитый француз известен тем, что создает балеты только для артистов Les Ballets de Monte Carlo, он отказал в постановке даже самой Парижской опере. «Укрощение строптивой», увенчанное тремя премиями «Золотая Маска» - единственное исключение в творческой биографии хореографа.

У рижан появится уникальная возможность посмотреть спектакль, на который в Москве невозможно попасть.

Сцена из спектакля "Царь Эдип" FOTO: пресс-фото

10 октября на сцене Театра Дайлес зрители увидят «Царя Эдипа» Софокла в постановке прославленного Римаса Туминаса. Это совместная работа Московского театра им. Евгения Вахтангова и Национального театра Греции. Зрелищный спектакль стал настоящим хитом московского сезона и в этом году претендует на три премии «Золотая маска» в главных номинациях (лауреатов премии огласят 15 апреля — Прим.авт).

Сцена из спектакля "Наш класс" FOTO: пресс-фото

Второй спектакль Вахтанговского театра «Наш класс» Тадеуша Слободзянека в режиссуре Натальи Ковалевой познакомит зрителей Риги, Вентспилса и Лиепаи с блистательным молодым поколением труппы (некоторых из актеров вы узнаете по сериалам).

«Наш класс» – это пьеса не о Холокосте, а о жизни после Холокоста.

Выходцами из одного польско-еврейского класса становятся и палачи, и жертвы, те из них, кто выжил во время Второй мировой, в мирное время вынуждены сосуществовать рядом друг с другом. В Риге спектакль покажут 11 октября, в Вентспилсе — 14 октября в театральном доме Jūras Vārti, в Лиепайском театре — 16 октября.

Из спектакля "Человек, который принял жену за шляпу" FOTO: пресс-фото

Хорошим поводом посетить Вентспилс 15 октября, или Лиепаю 17 октября станет спектакль «Человек, который принял жену за шляпу» Московского академического театра им. В. Маяковского. Молодой режиссер Никита Кобелев создал спектакль по бестселлеру американского нейропсихолога Оливера Сакса. Он - о людях, страдающих от тика, слышащих музыку и голоса, теряющих ориентацию в пространстве и во времени, жонглирующих числами и не узнающих родных. В чувстве юмора постановке не откажешь, однако главный ее посыл – не столько развлечь, сколько натолкнуть на мысль:

что, если отклонение от нормы становится откровением, помогает открыть уникальные способности, или даже дорогу к счастью?

Завершится фестиваль 12 декабря в Театре Дайлес нашумевшим спектаклем «Рассказы Шукшина» Театра Наций в постановке Алвиса Херманиса. За девять лет своего существования «Рассказы Шукшина» объездили полмира и всюду имели невероятный успех. По мнению Алвиса Херманиса, «Рассказы Шукшина» отлично вписываются в программу празднования столетия Латвии. В этом году «Золотая маска в Латвии» получила статус официального мероприятия столетия Латвийской Республики.

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