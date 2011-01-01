«Игрушка богатых россиян» из Юрмалы ушла, привычки и менталитет остались

Несмотря на то, что «Новая волна», долгое время являвшаяся «дорогой игрушкой для богатых россиян», уже несколько лет не имеет ничего общего с Юрмалой, некоторые до сих пор ассоциируют концертный зал «Дзинтари» с местом «тусовки» российских эстрадных певцов и безудержным кутежом состоятельных посетителей VIP зала, распивающих шампанское за несколько сотен, а то и тысяч евро за бутылку. Какие музыкальные фестивали нужны Юрмале сегодня, в чём отличия латышской и русскоговорящих аудиторий, и почему Юрмала так привлекательна для туристов из разных стран сегодня, - в интервью Русского TVNET с Владимиром Решетовым.

С импресарио, журналистом, художником и издателем Владимиром Решетовым мы познакомились в начале этого года на выставке, приуроченной к 30-летию кооператива по изданию художественной литературы «Слово» (Vārds), соучредителем которого он являлся. Среди экспонатов - проиллюстрированные им сборники стихов Пастернака, Северянина, Цветаевой, Саши Черного и других авторов.

Экспонаты выставки, посвященной 30-летию книжного кооператива "Слово" в зале Академической библиотеки FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

Помимо издательской деятельности Владимир известен как журналист, публикующийся как в латвийской, так и в иностранной прессе, продюсер, организовавший первое телеинтервью с Вайрой Вике-Фрейбергой на русском телеканале, а также как организатор концертов и фестивалей.

В рамках интервью с Русским TVNET, которое состоялось в феврале этого года, Владимир Решетов поделился своими мыслями и прокомментировал как культурные и социальные, так и политические процессы и события Латвии. В первой публикации - фрагмент разговора о прошлом и настоящем латвийских фестивалей, менталитете и отличиях латышской и русскоговорящей публики.

- Будучи импресарио Вы неоднократно высказывались о культурной жизни Латвии в целом, и о некоторых фестивалях в частности. Так, например, в одном из интервью Вы говорили, что уход фестиваля «Новая волна» из нашей страны значительно изменил курортную Юрмалу в лучшую сторону. «Новая волна была дорогой игрушкой для россиян». Сейчас же в Юрмале проходит фестиваль Лаймы Вайкуле, на который также съезжаются многие представители российской эстрады, есть и другие мероприятия. Как вы считаете - какие фестивали нужны Юрмале?

- Я не великий аналитик в этой области, однако профессионально занимался концертной деятельностью, организовывал фестивали. Ни один фестиваль не может быть прибыльным с первого года, если только за фестивалем не стоит какой-то гигантский спонсор, мировой бренд, который покрывает все расходы. Это аксиома, которую знают все промоутеры. Должно пройти время, чтобы фестиваль набрал обороты, у него появилось имя, чтобы люди стали «ему доверять».

Фестивали в Юрмале происходят, в том числе и такие, которые собирают богатых русских. Направленность у них немного другая - например, выступление дирижера Риккардо Мути на «Балтийских музыкальных сезонах», которые делает Андрей Жагарс. Это поворот классической музыки или кроссовер - когда классика пересекается с популярной музыкой. Я думаю, это правильное направление.

Однако не стоит забывать о том, что на каждого артиста есть свой покупатель. Понятно, что не всем по карману посещение концертов, цена билетов на которые достигает несколько сотен евро.

Есть и другие предложения, может и не хуже, - сейчас есть фестиваль классической музыки, который делает в том числе наш знаменитый певец Александр Антоненко. Продолжается фестиваль оперной в Сигулде - не сказать, чтобы Латвия была бедна фестивалями...

Мне кажется, что все, что сейчас происходит в Юрмале, очень хорошо для Латвии - ведь Юрмала не российский курорт, это курорт латвийский и европейский. То, что в последнее годы там появилось много литовцев, финнов, немцев, скандинавов, поляков, говорит только о привлекательности Юрмалы и наличии людей, готовых приезжать и тратить у нас деньги. Русские, кстати, также продолжают приезжать в Юрмалу - здесь качественный сервис и, что является немаловажным фактором для них, - здесь распространен русский язык.

FOTO: Mārtiņš Otto/TVNET

- Как с уходом «Новой волны» изменилась публика юрмальских фестивалей? Стала ли она более «качественной», интеллектуальной?

- Я думаю, что отчасти да, стала. Ещё есть такое понятие как «престиж» - когда к нам приезжают мировые звезды, которые не дают гастроли в России, Белоруссии или Украине, это влияет на привлекательность нашей страны и города-курорта. По большому счету, я думаю, музыкантам, которые получают гонорары, не важно, какая публика сидит в зале - главное, чтобы они не чавкали, не звенели бокалами, громко не смеялись, не били бутылки, не мешали остальным зрителям, наблюдая за происходящим на сцене из VIP зоны. Ведь если ты хочешь послушать живую музыку под еду - пожалуйста, иди в ресторан, как это было во все времена.

Ни для кого из артистов не зазорно выступать в ресторанах - эту школу прошел как Раймонд Паулс и Лайма Вайкуле, так и многие другие артисты. Там звяканье вилками и ножами не смущает - у артистов такое место работы, они понимают, что это - «необходимое зло», от которого ты не можешь уйти.

А когда в концертном зале Дзинтари на открытом воздухе играет симфонический оркестр, а люди позволяют себе перекрикивать его - это безобразие, которое, я считаю, со временем должно уйти. Либо эта зона полностью должна быть ликвидирована, либо должны быть введены некие ограничения - этих людей можно посадить в «аквариум», пусть они смотрят через стекло, чтобы ни зрители в партере, ни артисты на сцене не находились под давлением этого, скажем так, беспардонного поведения.

- Получается, сегодня публика из партера - это те, кто пришел посмотреть выступление артиста, а VIP зал выбирают желающие продемонстрировать свой статус, те, кто приходя на «Новую волну», заказывал шампанское за тысячу евро и свистел вместо аплодисментов?

- К сожалению, на концертах Лаймы Вайкуле так и происходило - пока мы не можем никуда от этого деться.

Даже если из VIP зала нет звуков и хамства, то ароматы шашлыков, которые тут же жарятся - большое неуважение со стороны руководства зала.

Зал имеет право запретить это все, но, видимо, залу нужны деньги, которые кэйтеринг-компании платят за аренду этой зоны. Я считаю, что руководство «Дзинтари» должно положить подобному конец.

Меню в кафе VIP зоны концертного зала Дзинтари во время проведения фестиваля "Новая волна-2011" FOTO: Edijs Pālens/LETA

- Видимо, в этом случае концертная площадка понесёт убытки...

- Кроме «Дзинтари» в Латвии есть и другие открытые площадки, где ничего подобного не происходит. Кейтеринг-зона, где посетителям доступны пиво, закуски, там находится вне концертной площадки - люди, которые застряли в ней во время антракта, продолжают свой досуг в этой зоне. Еще один позитивный пример - эстонский фестиваль в Лейго - на сцене выступает оркестр, музыканты, а на пригорке, в 150 метрах от площадки, находится зона, где жарят шашлыки, разливается вино. Те, кто внимательно наблюдает за концертом, не слышит и не чувствует то, что происходит в «зоне общепита» - склон холма образует своеобразный амфитеатр. Там, кстати, посетителям разрешено приносить своё вино, закуски - люди приезжают семьями, раскладывают на пледах какую-то снедь, при этом абсолютно не мешая артистам - они сами получают удовольствие от происходящего.

- Как вы считаете, может виной всему разный менталитет? Ведь даже латышская и русскоговорящая аудитории, по моим наблюдениям, достаточно отличаются.

- Это факт, от этого никуда не деться. У нас разная ментальность. В Литве и в Эстонии также есть эта русскоговорящая аудитория, хоть и не такая большая, как в Латвии. В Литве русскоговорящие люди даже по манере говорить больше похоже на литовцев, в Эстонии есть свои нюансы, а у нас... ну так исторически сложилось...

Никто не может себя переделать, никто из русскоязычных не может, так сказать, с молоком матери впитать латышские дайны или Райниса с Аспазиией, музыку Калниньша или Паулса.

Несмотря на это, такая аудитория все равно является частью нашего общества - в этом нет ничего плохого, это, как раз таки, говорит о многообразии. А поведенческий вопрос - немного другая история. Это прежде всего зависит от воспитания в семье и от среды, в которой находится и растет человек. Меня, например, раздражает, когда молодые люди на улице громко разговаривают матом. Такое поведение свойственно как русским, так и латышам - вот тут уж никакой разницы точно нет. В центре, около рынка, в спальных районах... Это в какой-то мере показатель общего уровня культуры во всей стране.

Так, беседуя с Владимиром Решетовым о фестивалях и культурных тенденциях, мы перешли к разговору об интеграции, образовании, дигитализации, вопросам нацменьшинств и о трактовании истории. Подробнее - в дальнейших публикациях Русского TVNET.