Комическая опера «Дон Паскуале»: все как в жизни, только смешнее

Сезон завершается, и под занавес в Латвийской национальной опере выпускают комическую оперу Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале». Премьера назначена на 24 мая, ставит спектакль итальянский режиссер и сценограф Джорджо Корсетти со своей командой и нашими солистами. Создатели обещают зрителям пир бельканто, море веселья и необычный видеоряд, резонирующий с происходящим на сцене. «Стиль спектакля с использованием интерактивного видео радикально отличается от всего, что было у нас в театре», - заявил директор ЛНО Зигмар Лиепиньш. И добавил, что новизна необходима театру, чтобы двигаться вперед.

Опера-буффа «Дон Паскуале» считается вершиной творчества Гаэтано Доницетти и одной из самых смешных опер мирового репертуара. Ее премьера состоялась 3 января 1843 года в Париже в Итальянской опере. В репертуар ЛНО опера вошла в 1950-м году.

Сегодня «Дон Паскуале» входит в двадцатку самых популярных итальянских опер.

Действие оригинальной оперы разворачивалось в Риме в начале XIX века, однако создатели рижской версии перенесли сюжет в декорации 50-х годов XX века. В ролях занят весь цвет ЛНО. В Дона Паскуале перевоплотятся поочередно бас Кришьянис Норвелист и Рихард Мачановскис, в Норину - сопрано Инга Шлюбовска-Канцевича (за ее плечами - главные партии в операх Доницетти «Любовный напиток» и «Лючия де Ламмермур» - Прим. авт.) Марлена Кейне, Юлия Васильева. Партию Эрнесто споют теноры Тансел Акзейбек / Михаил Чульпаев / Виестурс Янсонс. В роли доктора Малатесты будут блистать баритоны Янис Апейнис / Калвис Калниньш.

Режиссер Джорджо Корсетти и директор ЛНО Зигмар Лиепиньш FOTO: Паула Чурксте\ LETA

Итак, перед нами классическая комедия положений. Богатый старик Дон Паскуале мечтает жениться на молодой девушке и сообщает об этом своему доктору Малатесте. Тот быстро находит подходящую кандидатуру - молодую привлекательную, но небогатую вдову Норину. Малатеста предлагает вдове разыграть старика, предстать перед ним скромницей, вступить с ним в фиктивный брак, а потом показать все «прелести» семейной жизни. Норина соглашается, хотя и влюблена в Эрнесто - юного племянника Дона Паскуале.

Четыре героя напоминают персонажей итальянской комедии дель арте. Дон Паскуале похож на Панталоне, Эрнесто — на Пьеро, Малатеста — на Скарпино, Норину можно сравнить с Коломбиной.

У Доницетти репутация актерского композитора, в «Доне Паскуале» арии чередуются с диалогами-речитативами, которые должны звучать убедительно, как в драматическом театре. Музыка бельканто очень насыщена, колоратуры и ансамбли требуют от певцов большого мастерства.

«Комическая опера со множеством ансамблей - большой вызов для всех нас.

Нужно передать остроумие персонажей, юмор ситуаций и при этом создать впечатление легкости. Надеюсь, будет смешно не только мне, но и зрителям»,

- сказал дирижер и музыкальный руководитель спектакля Мартиньш Озолиньш.

Итальянский режиссёр Джорджо Корсетти, известный также как актер и драматург, ставил спектакли в лучших театрах Европы: в венецианском La Fenice, в миланской Ла Скала, в парижском Théâtre du Châtelet, в Операх Рима и Лилля, в Мариинке в Санкт-Петербурге.

Певица Инга Шлюбовска-Канцевича исполнит партию Норины FOTO: Паула Чурксте/LETA

Режиссер похвалил наших солистов и воздал должное красоте Латвийской оперы. Он признался, что работая над спектаклями всегда думает о сегодняшнем дне и пытается приблизить оперу к восприятию современников. По его словам, перипетии «Дона Паскуале» будут близки и понятны всем:

«Персонажи оперы очень живые и сюжет классический: у старика много денег, у молодой девушки их нет, он хочет жениться, она смотрит в сторону другого...

Норина воплощает энергию и силу природы, она вдова, а значит познала мужчин. У нас эту партию будут петь поочередно три прекрасные певицы и все разные. Дон Паскуале - эгоист, эгоцентрик, и Норина полностью уничтожает его мир. Малатесте отводится роль режиссера, а Эрнесто - роль возлюбленного Норины. Персонажам нравится подшучивать над другими, и таких людей я не раз встречал в своей жизни».

В то же время

наряду с юмором в опере присутствует и горечь, считает режиссер. Ведь Доницетти писал ее, когда ему было за 50, по тем временам он считался пожилым человеком и, возможно, женщины ему не раз отказывали.

«Создание оперы - это всегда утопия, нужно создать представление, основанное на музыке и дать зрителям расслышать эмоции», - утверждает Джорджо Корсетти.

В Ригу он приехал с командой видеохудожников из Италии. Они записали на видео сцены репетиций и включили их в видеоряд, построенный по принципу сюрреалистического коллажа образов. Костюмы и антураж оперы будут стилизованы под 50-е годы XX века. «Та эпоха была золотым веком для итальянского кино и итальянских комедий», - объясняет свой выбор режиссёр.