10 фактов о Празднике песни и танца: традиции и современность

Сегодня, в день торжественного открытия XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца красочное шествие участников пройдет по улице Бривибас, а в доме Рижского латышского общества будет поднят праздничный флаг «Лиго». Традиция Праздника песни и танца в Латвии – непрерывный творческий процесс. Для жителей Латвии это событие особенное - оно объединяет людей, заставляет биться в унисон сердца и артистов, и зрителей. В этой статье мы рассказываем о главных составляющих Праздника песни и танца и о том, как развивалась его славная традиция.