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10 фактов о Празднике песни и танца: традиции и современность

Марина Сиунова/ Русский TVNET
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Фото: LETA/Иева Лука

Сегодня, в день торжественного открытия XXVI Вселатвийского Праздника песни и XVI Праздника танца красочное шествие участников пройдет по улице Бривибас, а в доме Рижского латышского общества будет поднят праздничный флаг «Лиго». Традиция Праздника песни и танца в Латвии – непрерывный творческий процесс. Для жителей Латвии это событие особенное - оно объединяет людей, заставляет биться в унисон сердца и артистов, и зрителей. В этой статье мы рассказываем о главных составляющих Праздника песни и танца и о том, как развивалась его славная традиция.

1

У истоков традиции
2

Первый Праздник песни
3

Символы Праздника песни - знамя Лиго и песня Gaismas Pils
4

Экстремальный праздник
5

Как воспринимали первые Праздники песни русские и немцы
6

Шествие участников
7

Пиры, балы и сопутствующие мероприятия
8

Состязания хоров
9

Как зарождалась традиция Праздника танца
10

Советское время, Атмода и современность
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