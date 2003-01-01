Что посмотреть на Празднике песни и танца? Гид по лучшим концертам

Куда сходить, чтобы приобщиться к духу Праздника песни и танца? Мы выбрали для вас самые интересные мероприятия. Грандиозные финальные события – танцевальный гранд-концерт «Земля Мары» и заключительный концерт «На звездном пути» и их генеральные репетиции – в список не включаем: билеты на них уже давно раскуплены. Но вы сможете посмотреть их по телевизору, или в интернете.

Концерт «Танцу – еще сто лет!»

FOTO: Айварс Лиепиньш/пресс-фото

Этот красочный концерт станет своего рода поиском ответа на вопрос: «Как рождается латышский сценический танец и кто его создает?» Танцевальные узоры, созданные хореографами, сплетутся с живописными картинами латвийской природы. В концерте будет представлено 17 хореографических постановок с участием более 1300 танцоров.

2 июля, «Арена Рига» в 20:00

Билеты: 5 -25 EUR

Концерт зарубежных коллективов

Гостем концертов в Верманском парке станет струнно-духовой квинтет VU-ORCHESTRA из Голландии.

3 июля в Верманском парке в 10.00 и в 18.00. Вход бесплатный

Мюзикл «Чудо-птица»

В музыкальном спектакле для всей семьи по мотивам произведений Анны Бригадиере примут участие около 60 юных артистов - певцов, танцоров и музыкантов из США, Канады и Латвии.

3 июля во Дворце культуры VEF в 14.00 и в 19.00

Концерт коллективов национальных меньшинств «По солнцу»

FOTO: Айвар Лиепиньш/ пресс-фото

Тема концерта – содружество представителей разных культур. В концерте примут участие танцевальные коллективы, хоры, вокалисты, народные певцы, исполняющие русские, украинские, белорусские, литовские, еврейские, немецкие, ливские, татарские, казацкие, польские, болгарские, азербайджанские песни. В общей сложности концерт соберет около 300 артистов.

3 июля, Рижский русский театр им. Михаила Чехова в 19.30

Трансляции: 3 июля с 19.30-22.00 на REPLAY.LV, повтор: 5 июля 18.30-20.00 LTV1; VISIEMLTV.LV

Билеты: 7-25 EUR

Концерт народной музыки «Песни все мои роскошны»

FOTO: Пресс-фото

Концерт посвящен новым интерпретациям фольклорной музыки. Народные произведения прозвучат в современной обработке - вас ждет своего рода эксперимент по поиску новых тембров и созвучий.

3 июля, концертный зал «Palladium» в 20:00

Билеты: 7-25 EUR

Концерты духовной музыки

В Рижской cтарой Гертрудинской церкви (евангелической лютеранской церкви св.Гертруды) прозвучит духовная музыка в исполнении хоров и оркестров национальных меньшинств. Kaждый коллектив продемонстрирует духовные и сакральные горизонты своей культуры.

4 июля, Рижская евангелическая лютеранская церковь св.Гертруды в 19:00. Вход бесплатный.

«Изюминка» концерта вокальных ансамблей духовной музыки «Рядом с тобой» - синтез музыкальных традиций двух самых исторически распространенных в Латвии конфессий католической и лютеранской. В концерте примут участие шесть лучших латвийских вокальных ансамблей, а также коллектив «Mägi Ensemble» (США, Сиэтл).

4 июля, Рижская церковь св. Иоанна в 21.00

Билеты: 10 - 35 EUR

Народный день «Утренняя заря»

В пятницу на протяжении всего дня на трех специально смонтированных сценах в Верманском парке разные этнические общины, веками проживающие на территории Латвии, будут знакомить зрителей с культурными традициями своих народов.

5 июля, Верманский парк, с 12.00– 22.00. Вход бесплатный

Смотр латышских народных костюмов

FOTO: Рейнис Олиньш/ пресс-фото

Смотр народных костюмов — одно из самых зрелищных и познавательных мероприятий Праздника песни. Ведь национальные костюмы - это своего рода культурный и исторический код Латвии в целом и каждого ее региона в частности. На смотре вы увидите и старинные этнографические костюмы, и их современные интерпретации, полюбуетесь многообразием красок и фактур.

5 июля, концертный зал «Palladium», с 19:00– 21:00

Билеты: 7 - 25 EUR

Концерт вокальных ансамблей «Свиваю времечко в колечко»

11 вокальных ансамблей со всей Латвии представят в музыкальном шоу образы Времени – сменяющие друг друга День и Ночь, а также круговорот времен года.

5 июля, Рижский русский театр им. Михаила Чехова с 20:00– 22:00

Билеты: 5 -25 EUR

Гранд-концерт духовых оркестров

FOTO: LETA

Традиция Гранд-концертов духовых оркестров ведет начало с 2003 года. Эти концерты всегда удивляют новыми средствами выразительности, инновационным подходом к музыкальному материалу. В выступлении примут участие объединенные духовые оркестры латвийских регионов, а в заключительной части – гранд-оркестр с участием 500 музыкантов.

6 июля, Эспланада, с 17:00– 22:30. Вход бесплатный

День фольклора

В Верманском парке своим искусством зрителей порадуют более 60 латвийских и зарубежных латышских фольклорных коллективов, а также этнографические ансамбли.

7 июля, Верманский парк с 11:00– 21:00. Вход бесплатный

FOTO: Рейнис Олиньш/пресс-фото

В Этнографическом музее пройдет мероприятие «Свадебные традиции в разных областях Латвии». На Латгальском, Курземском, Видземском и Земгальском подворьях Латвийского музея будут звучать свадебные песни и разыгрываться фрагменты свадебных ритуалов. На Латгальском подворье развернется настоящая латгальская свадьба: молодая пара Занда и Кристапс поженятся согласно всем древним свадебным традициям – с подружками невесты, «цыганами», свадебным столом и, конечно же, со свадебными танцами.

7 июля, Латвийский Этнографический музей под открытым небом, 12:00– 18:00

Билеты: согласно прейскуранту музея

Детское музыкальное представление «И у волка есть душа»

Детские вокальные ансамбли (около 150 певцов) со всей Латвии в музыкальной форме расскажут о двух разных, но связанных друг с другом мирах - людей и волков.

6 и 7 июля, Большой зал театра «Дайлес». 6 июля в 19:00, 7 июля в 12:00 и 16:00.

Билеты: 2 - 10 EUR

Концерты гостей Праздника в Верманском парке

FOTO: LETA

На протяжении всего воскресенья в Верманском парке будут петь и танцевать музыкальные и танцевальные коллективы из разных стран. С 12.00 вас ждут концерты хоров из Германии, Швейцарии, Грузии и Канады, а также танцевальных коллективов из Египта и Северной Кореи. С 15.00 до 16.30 вы сможете оценить, как бережно сохраняют латышские национальные традиции представители латышской диаспоры за рубежом. Среди участников: ансамбль народного танца SIENĀZĪTIS (Ирландия), танцевальный коллектив STABURAGS (Бразилия), танцевальные группы DIŽAIS DANCIS (Канада) и RAKSTĀ (Великобритания). Завершится день концертом латышских песенников (начало в 17.00).

8 июля, Верманский парк, с 12.00, вход бесплатный.

Полная программа праздника здесь