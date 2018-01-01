Гранд-концерт «Земля Мары»: 18 тысяч танцоров представили всю историю Латвии

Русский TVNET побывал на генеральной репетиции танцевального гранд-концерта Праздника песни и танца «Земля Мары» и впечатлился масштабом и красотой представления. Более 18 000 танцоров в течение двух с половиной часов «перессказывали» нам историю Латвии с 12 по 21 век. На общий эффект работали хореография, музыка, ритм, цвет костюмов. Концерты проходят 6 и 7 июля на стадионе «Даугава». Билеты давно раскуплены, но на LTV 1 в субботу можно посмотреть прямую трансляцию. Зрелище того стоит!

Атмосфера праздничного переполоха настигает нас уже на подступах к стадиону «Даугава», куда спешат десятки людей в национальных костюмах. Мальчишки-подростки наводят красоту, закрепляя лаком прически и смущенно усмехаются, замечая мой пристальный взгляд. Девушки тоже прихорашиваются — в импровизированных костюмерных, устроенных внутри автобусов Rīgas satiksme.

На территории стадиона перед концертом — разброд и шатание. Навстречу выбегает процессия юношей-танцоров, вооруженных палками, за ними несется стайка девушек в голубых платьях. Торопятся и танцоры постарше, надо успеть занять правильные места на стартовой позиции.

В подобной неразберихе трудно представить, что через несколько минут этот хаос превратится в гармонию и красоту, что каждый шаг танцоров, каждое движение будут выверены до сантиметра, чтобы сложился рисунок танца.

В 22.00 представление начинается. На поле выбегают те самые парни с палками, потом девушки в голубом и под этно-техно, во время которого голос перечисляет природые стихии - saule, perkons - заводят свой танец, изображая племена древних балтов, заселяющих земли у Даугавы. Танцоры образуют ровные ряды, они преобразующиеся то в концентрические круги, то в более сложные геометрические фигуры. Рисунок складывается, зрители ликуют.

Перед нами разворачиваются все новые и новые узоры калейдоскопа, многие из них напоминают магические символы древних балтов.

Молодежь на поле сменяют дети, маленькая группа деток запаздывает, и так трогательно наблюдать, как они со всех ног мчатся к своим. Дети показывают танец маленьких дикарей, кувыркаются и танцуют с лентами, вслед за ними появляются сениоры, затем снова молодежь, у девушек на руках уже свертки с «младенцами», посланными богиней Марой…

Маре — языческой богине балтов, покровительнице жизни, дарующей плодородие и богатство посвящен весь концерт в четырех частях

Первая часть представления символизирует пришествие Мары и показывает, как зарождались традиции, песни, танцы и все, необходимое для жизни. Второй раздел «Святая Мара-Мария» рассказывает историю Латвии во времена, когда у власти были немцы, поляки, шведы и русские.

Третья часть «Возвращение Мары» возвещает о зарождении латышской нации, о появлении письменности, росте народного самосознания и первых Праздниках песни — вплоть до 1905 года. Четвертый раздел «Пленение Мары и освобождение» рассказывает о драматичной истории Латвии XX века и о долгожданном обретении независимости.

Вместе с тысячами танцоров под музыку фолк-групп Auļi и Iļģi и произведения лучших латвийских композиторов - от Раймонда Паулса до Юриса Кулакова - мы постепенно движемся по столетиям: сменяются друг друга поколения, прибывают крестоносцы, начинаются войны, крестьяне переселяются в города, развивают ремесла, но

что бы ни случалось, жизнь продолжается. А вместе с ней продолжается и танец.

Наш шоу работала команда блестящих профессионалов: режиссер Элмар Сеньков, сценограф Рейнис Суханов, автор либретто Иева Струка, художественные руководители Янис Эрглис и Янис Пурвиньш. И совершенно невероятную работу проделали хореографы Янис Эрглис, Агрис Данилевич, Янис Пурвиньш, Илмар Дрелис и их коллеги.