Как Раймонд Паулс отметил свой день рождения

12 января легендарный латвийский музыкант и композитор Раймонд Паулс отметил 81-летие. Маэстро, по традиции, не устраивал пышного торжества, а провел праздничный вечер в компании Биг-Бэнда Латвийского радио, группы Sinfonietta Rīga и преданных поклонников в историческом концертном зале «Дзинтари».

В концертной программе «Оперные арии» прозвучали арии и мелодии всемирно известных композиторов, таких как Джакомо Пуччини, Винченцо Беллини и Джузеппе Верди, Рихарда Вагнера, Камиля Сен-Санса и Жака Оффенбаха, а также станицы из «Кармен» Жоржа Бизе, «Русалки» Антонина Дворжака и «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина. Раймонд Паулс cам вел концерт, много шутил, а в завершении вечера принимал роскошные букеты и поздравления от зрителей.







































Aizvērt Маэстро Раймонд Паулс отметил день рождения на сцене Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Несмотря на серьезный возраст, Маэстро продолжает радовать и вдохновлять своих воспитанников и почитателей и не собирается уходить на покой.

В прошлом году свой юбилей Маэстро отпраздновал не только на рижской сцене, но и в московском «Крокус Сити Холле», где гостями концерта стали Григорий Лепс, Ани Лорак, Филипп Киркоров, Шарип Умханов, Интарс Бусулис, Светлана Лобода и другие.

Со сцены звучали самые популярные хиты Маэстро: «Вернисаж» в исполнении Валерия Леонтьева и Лаймы Вайкуле, «Я вышла на Пикадилли», «Старинные часы», «Я тебя рисую», «Листья желтые». Эффектным завершением концерта стало исполнение Аллой Пугачёвой легендарной песни «Миллион алых роз».

Под нетленный шлягер на сцену вынесли шикарные корзины с сотнями алых роз, а переполненный зал пел и аплодировал стоя.

Весной минувшего года Раймонд Паулс был награжден орденом Трех звезд II степени, а в сентябре в Большой гильдии состоялось по-настоящему значимое событие: на одной сцене выступили две легендарные личности Марисс Янсонс и Раймонд Паулс.

Накануне концерта выдающийся дирижер рассказал, что музицировать вместе с латвийским композитором было его давней мечтой.

«Раймонд Паулс - композитор мирового уровня, и Латвия по-настоящему может им гордиться», - отметил Янсонс.













































































































































































Aizvērt Гости концерта Мариса Янсонса и Раймонда Паулса в Большой гильдии Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







Раймонд Паулс родился 12 января 1936 года в Риге, в микрорайоне Ильгюциемс.

За свою творческую жизнь написал несколько сотен песен, музыку для театра и кино, мюзиклов, стал выдающимся джазовым пианистом и дирижером.

Он также занимался политической деятельностью: был министром культуры, советником президента Латвии и депутатом Cейма. Паулс является кавалером российского ордена Почета.





























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