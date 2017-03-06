Kids Award 2017: прием заявок продлится еще неделю

 

Фото: пресс-фото

Совсем скоро в музыкальную жизнь Латвии ворвутся новые имена одарённых детей в области эстрадного исполнения. Впервые в Латвии состоится церемония вручения детской музыкальной награды Kids Awards 2017, сообщили Русскому TVNET организаторы премии.

Главной целью нового проекта для талантливых детей Латвии Kids Award 2017 является популяризация творчества в области эстрады, демонстрации возможностей, музыкальных вкусов и современных техник исполнения.

Уникальность конкурса состоит в том, что пройдя серьёзный отбор в кастинге в различных номинациях, который состоится 16 марта в Galleria Riga,

самые яркие участники в дальнейшем получат редкую возможность участия в составе настоящей группы музыкантов и исполнить свою песню в роли настоящей звезды сцены под открытым небом на терассе ресторана Il Cibo Del Papa.

Реклама

И такой формат выступления тоже будет оцениваться жюри, состоящим из важных, знаменитых и уважаемых политиков, музыкантов и продюсеров.

Дополнят концерт детей фееричные совместные выступления с уже признанными известными исполнителями Латвии, которые благодаря своему творчеству, являются гордостью нашей страны.

Заполнить анкеты на сайте конкурса www.kids-award.com можно уже сейчас! Анкеты принимаются до 12 марта 2017 года.

Участие в проекте Kids Awards 2017 могут принимать дети (исполнители соло и дуэты) с 5 до 15 лет.

Организаторы проекта Kids Awards 2017 подготовили номинации, в которых сразятся маленькие участники:

  • Лучший исполнитель
  • Лучшая исполнительница
  • Лучший дуэт
  • Лучший исполнитель зарубежной песни
  • Лучший исполнитель песни на латышском языке
  • Лучший исполнитель песни на русском языке
  • Лучший исполнитель фольклорной версии песни

Еще по этой теме
Kids Awards 2017: началась подача заявок на конкурс

Kids Awards 2017: началась подача заявок на конкурс


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jūrmala, 5500 EUR
Квартира
Квартира, Jaunmārupe, 83500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 190000 EUR

reklama.vesti.lv

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк Hi-Tech

Facebook начала тестировать «реакции», включая дизлайк

ЕС запрещает ртуть: стоматология остается без долговечных пломб Новости

ЕС запрещает ртуть: стоматология остается без долговечных пломб

Раскрыты размеры экрана нового iPhone Hi-Tech

Раскрыты размеры экрана нового iPhone

Застеклил лоджию? Получи налог на недвижимость в 15 раз больше Новости

Застеклил лоджию? Получи налог на недвижимость в 15 раз больше

Французский концерн объявил о покупке Opel Hi-Tech

Французский концерн объявил о покупке Opel

Музыка

В Латвии

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Ķekavas pag.
190 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Дом
Дом Sakas pag.
170 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
86 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
99 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Дома Юрмала
Продают Дома Юрмала 290 000 EUR
Сдают kвартиры, Центр
Сдают kвартиры, Центр 485 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки
Продают Квартиры в новостройках Плявниеки 44472 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
NOLIKTAVAS DARBINIEKU/-CI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
GRĀMATVEŽA PALĪGU/-DZI
PROJEKTU VADĪTĀJU
PROJEKTU VADĪTĀJU
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U
http://alkoutlet.lv

Темы

 