Kids Award 2017: прием заявок продлится еще неделю

Совсем скоро в музыкальную жизнь Латвии ворвутся новые имена одарённых детей в области эстрадного исполнения. Впервые в Латвии состоится церемония вручения детской музыкальной награды Kids Awards 2017, сообщили Русскому TVNET организаторы премии.
Главной целью нового проекта для талантливых детей Латвии Kids Award 2017 является популяризация творчества в области эстрады, демонстрации возможностей, музыкальных вкусов и современных техник исполнения.
Уникальность конкурса состоит в том, что пройдя серьёзный отбор в кастинге в различных номинациях, который состоится 16 марта в Galleria Riga,
самые яркие участники в дальнейшем получат редкую возможность участия в составе настоящей группы музыкантов и исполнить свою песню в роли настоящей звезды сцены под открытым небом на терассе ресторана Il Cibo Del Papa.
И такой формат выступления тоже будет оцениваться жюри, состоящим из важных, знаменитых и уважаемых политиков, музыкантов и продюсеров.
Дополнят концерт детей фееричные совместные выступления с уже признанными известными исполнителями Латвии, которые благодаря своему творчеству, являются гордостью нашей страны.
Заполнить анкеты на сайте конкурса www.kids-award.com можно уже сейчас! Анкеты принимаются до 12 марта 2017 года.
Участие в проекте Kids Awards 2017 могут принимать дети (исполнители соло и дуэты) с 5 до 15 лет.
Организаторы проекта Kids Awards 2017 подготовили номинации, в которых сразятся маленькие участники:
- Лучший исполнитель
- Лучшая исполнительница
- Лучший дуэт
- Лучший исполнитель зарубежной песни
- Лучший исполнитель песни на латышском языке
- Лучший исполнитель песни на русском языке
- Лучший исполнитель фольклорной версии песни
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