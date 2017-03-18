Печально: Библиотека имени Задорнова в Риге закрывается

О том, что библиотека имени Михаила Николаевича Задорнова переживает не лучшую пору стало известно во время проведения Международной книжной ярмарки в Риге в феврале нынешнего года. Знающие люди говорили, что библиотеку собираются закрывать, а другие утверждали, что рано хоронить очаг культуры. Вроде бы книги переедут в соседнее здание, через пару кварталов. А теперь, оказывается, библиотекари сидят на чемоданах.

Тревожную новость сообщила в своем Facebook журналист Наталья Севидова.

"Зашла сегодня (пятница, 17 марта) в библиотеку Задорнова. А они – на чемоданах. Точнее – на узлах и мешках. Денег искали у кого только можно, никто не дал. Михаил Николаевич тоже больше не тянет эти расходы – при нынешнем курсе рубля. РД отказала.

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Немножко дает только правительство Москвы, но на аренду помещений этого не хватает.

Вот и пакуются – переезжают в какую-то маленькую комнатку возле Вантового моста. Книги частично раздают по библиотекам и читателям.

Жаль. Хорошее место было, удобное, уютное. И новинок у них много, и классика, история, мемуары, беллетристика, детская литература, книги по искусству... Масса отличных изданий! А сколько там творческих встреч проходило, какие люди приезжали! А выставки живописи? Зато на мытье Национальной библиотеки по сто тысяч каждый год средства есть".

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Библиотека открылась 5 декабря 2009 года, в день 100-летнего юбилея писателя Николая Задорнова, при поддержке бизнесмена Игоря Малышкова и Алексея Шейнина, на тот момент одного из главных акционеров издательского дома «Петит».

































Aizvērt Библиотека Николая Задорнова в Риге Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva Santa Sergejeva







В 2012 году директор библиотеки Ирина Тарутина в интервью нашему порталу рассказывала, что за три года существования, число читателей выросло до 5500 человек, а книжный фонд превысил 50 000 экземпляров. По словам Ирины Тарутиной,

библиотеку, по праву, можно было назвать маленьким очагом великой русской литературы в Риге.

Ирина Александровна Тарутина тогда же сказала: «Как известно, Михаил Николаевич Задорнов задумывал эту библиотеку, названную в честь его отца — знаменитого писателя, как подарок рижанам, как место, где, в отличие от других библиотек, люди могут читать книги совершенно бесплатно».

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