После премьеры латвийского фильма «То, что никто не видит» актеры закатили вечеринку

Вечером, 22 марта, после долгожданной премьеры латвийского фильма «То, что никто не видит», актеры, съемочная команда и гости отправились в клуб 9.Vilnis праздновать успешную презентацию картины.

На экраны Латвии на этой неделе вышел фильм Станислава Токалова «То, что никто не видят». Кроме латвийских актеров в нем заняты российские Евгений Ткачук и Катерина Шпица.





































































































Aizvērt Премьера фильма Станислава Токалова "То, что они не видят" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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Картина сразу привлекла внимание своим нестандартным сюжетом — это любовная история, в которой обычной девушке конкуренцию составляет искусственный интеллект, при этом главный герой находится в коме.

Некоторые счастливчики, которым удалось увидеть картину до официальной премьеры, говорят, что это может быть лучший фильм года.

Премьера латвийского фильма стала важным событием в культурной жизни страны, так как такие масштабные кинопроекты для нашей страны - редкость.

После официальной премьеры и знакомства с поклонниками, в клубе 9.Vilnis состоялась неофициальная часть мероприятия. На вечеринке были замечены практически все в той или иной степени причастные к созданию фильма.

Под легкий музыкальный аккомпанемент гости с удовольствием предавались долгим беседам с коллегами, а также дегустировали закуски и крепкие напитки. Через некоторое время виновники торжества начали покидать заведение, так как рабочая неделя несмотря ни на что продолжается.































































Aizvērt Вечеринка в честь премьеры фильма "То, что никто не видит" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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